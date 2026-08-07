La expresidenta de Adif analiza ocho conversaciones de Koldo para defender que ella "bloqueó" a la trama de amaños de Cerdán

La defensa de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha encontrado en las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos que fueron incautados al que fuera asesor ministerial de José Luis Ábalos, Koldo García, los argumentos para enfrentar las acusaciones de prevaricación, tráfico de influencias, fraude en contratación y malversación que la mantienen imputada . El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno la mantiene imputada en la pieza por la trama de amaños de obras públicas presuntamente liderada por el que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán.

Su abogado, Gonzalo Rodríguez-Mourullo, ha presentado recientementee un escrito ante el titular de la Plaza de Instrucción número 2, al que ha tenido acceso El PERIÓDICO, que se apoya en ocho de estos audios analizados por la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para defender que, lejos de colaborar con la trama, ella "bloqueó"a las empresas presuntamente favorecidas por los amaños.

La defensa pone el acento en que en ninguno los mensajes y conversaciones que el informe atribuye a Koldo García se revela que Pardo de Vera conociera la existencia de supuestas comisiones o contraprestaciones relacionadas con las empresas investigadas. "Más allá de preguntas, insinuaciones o expresiones de Koldo García -que deben valorarse atendiendo a la personalidad de su emisor, a sus formas de comunicación y a la necesidad de corroboración externa-, las respuestas de doña Isabel Pardo de Vera son evasivas, no revelan compromiso de resultado, orden de adjudicación, ni aceptación de una finalidad ilícita".

l exasesor Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid / Carlos Luján - Europa Press

Muy al contrario, continúa el escrito, los pasajes "tienen valor de descargo". También considera relevante que el asesor, en conversación con terceros, se refiera a la entonces presidenta de Adif "en términos gravemente ofensivos" y manifieste que actúa "bloqueando" sus expectativas.

"No tiene perdón de Dios"

"Isabel, la hija de puta que, además se lo digo", señaló Koldo a Santos Cerdán en una de las conversaciones encontradas por la Guardia Civil, a lo que el dirigente socialista replicó: "Isabel…, ¿la Pardo de Vera?”. Koldo remata la mención señalando: “Pardo de Vera, eso […] no tiene perdón de Dios, tío.”“A Jose (Ábalos) le dijo, ¿a qué quieres que ayudemos? […] hizo todo lo contrario, bloqueó […], o sea, no les dio nada […]”.

"La relevancia de esas manifestaciones no reside en la descalificación personal, sino en su valor indiciario de signo contrario al que desliza la fuerza policial en su informe: si la misma fuente se invoca cuando aparenta incriminar, debe valorarse también cuando desmiente la existencia de colaboración o influencia efectiva", añade el escrito.

Así, sobre una obra subrayada en amarillo fluorescente y la referencia posterior al “fosforito” y a la expresión “por disimulo”. La propia UCO infiere que la licitación debería haber sido adjudicada a Acciona y que el hecho de no haberse materializado generó descontento en Koldo.

"Me comenta Isabel"

En una conversación con el exministro, Koldo señala: "Mira, lo de ADIF, es el día 26, se aprueban 14 obras […] De esas 14 hay 5 […] que me comenta Isabel, estas 5 hay que dárselas o…, Acciona, Sacyr, Ferrovial". La defensa añade al respecto que si Koldo conocía que iban a salir licitaciones, ello obedecía con seguridad a que previamente se habrían aprobado en Consejo de Administración, "pero el hecho de conocer la planificación pública de licitaciones no equivale a asignar adjudicatarios".

Santos Cerdán llega al Tribunal Supremo para prestar declaración, en una comparecencia de junio de 2025 / José Luis Roca

El 30 de mayo de 2019 Pardo de Vera mandó al asesor de Ábalos el siguiente mensaje: “Apertura Sant Feliú: Acciona. Baja 24,77%”, si bien la defensa subraya en su escrito que "una vez celebrada la apertura pública, el resultado podía trasladarse al Ministerio y a equipos de comunicación para su gestión institucional", sin que ello signifique alterar una adjudicación.

Otros mensajes entre Koldo y Cerdán no pueden utilizarse como indicio contra Pardo de Vera, según la defensa, pues hecho de que una empresa mencionada por Koldo resultara adjudicataria en una licitación de Adif no convierte a su presidenta en autora o cooperadora de una irregularidad. En otros casos, como el de la adjudicación del tramo Monforte-Lugo, las conversaciones tienen lugar tres años después de la salida de Pardo de Vera de la Presidencia de Adif y Adif Alta Velocidad.

"Me prometió"

Por otra parte, el episodio de la obra de Levantina Ingeniería (LIC) y Construcción en Elche resulta especialmente significativo para la defensa "porque permite evidenciar que lo que Koldo García decía a terceros distaba radicalmente de la realidad administrativa". En febrero de 2021, Koldo trasladó a José Ruz, propietario de LIC, que había hablado con “la jefa”, que “me prometió” y que “lo tienes lo de Elche”. Sin embargo, "el resultado final fue contrario a la pretensión de LIC (que reclamaba un modificado o una compensación extra) y a la inferencia que se desliza en el informe de la UCO".

En cuanto al aseguramiento los taludes de la vía entre Gijón y Pravia, en Asturias, que fue adjudicado por 489.300 euros a una de las empresas presuntamente beneficiarias de la trama, Levantina Ingeniería y Construcción S.L. Sin embargo, la cantidad abonada fue inferior: 373.405 euros, y las obras se justificaban por un descarrilamiento reciente.

"¿Tienes algo de emergencia? Necesito dos millones. Levantina lo está pasando aquí, cuando digo aquí es aquí. ¿Tienes alguna emergencia en algún sitio de abajo? Es que están a punto de tener un problema, necesito que hagan algo ahora durante este mes... para hablar del finiquito", le dijo Koldo a Pardo de Vera en una conversación grabada el 18 de noviembre de 2020 que obra en poder de los investigadores.

En la citada grabación, Pardo de Vera, imputada por malversación y tráfico de influencias en esta pieza separada del 'caso Koldo' argumenta que ya le habían adjudicado a la citada constructora una obra de emergencia "de 700.000 euros hace nada y otra vez va a cantar; déjame mirarlo", lo que según la defensa "tampoco puede ser convertida en una promesa de adjudicación o favorecimiento".