La criminalidad en Ceuta cae más de un 25% en los últimos 10 años mientras en España sube

El Partido Popular y Vox han calificado la crisis migratoria de la semana pasada en Ceuta como una "crisis de seguridad nacional". Los populares han abrazado en ocasiones la tesis de la extrema derecha que vincula la inmigración con la inseguridad y ahora alientan la idea de que la entrada masiva de extranjeros indocumentados en Ceuta podría conllevar también un riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, los datos de criminalidad que manejan desde hace años la Policía Nacional y la Guardia Civil indican lo contrario. A pesar de que Ceuta registra entradas continuas de inmigrantes irregulares -aunque en mucha menor medida que la semana pasada-, sus niveles de seguridad son mayores que los de la media de toda España, según los datos oficiales.

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Las infracciones penales totales en Ceuta se redujeron en los últimos 10 años un 27,68%, de los 4.961 delitos de 2015 a los 3.588 de 2025, el último año estadístico completo, a pesar de que la entrada de irregulares en la ciudad es una constante de los últimos tiempos, aunque normalmente con cuentagotas. En toda España, sin embargo, el número de delitos ha subido, sobre todo por la irrupción del cibercrimen, de 2.036.815 delitos en 2015 a 2.474.156 el año pasado, un 21,47% más. Eso sí, la delincuencia convencional ha bajado en toda España, pero en menor medida que en Ceuta y Melilla.

Evolución de delitos en Ceuta, España

Los delitos que más alarma social generan son también los que más bajan en las dos ciudades autónomas. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta confirman que tanto Ceuta como Melilla son ciudades pequeñas y el mayor porcentaje de población inmigrante no hace que sean menos seguras que otras poblaciones de su mismo tamaño. Además, en la última década, los delitos más graves han descendido de forma notable. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, el número de robos con violencia o intimidación en la ciudad autónoma se ha desplomado un 45,98% en 10 años, pasando de 174 en 2015 a 94 el ejercicio pasado. Lo mismo pasa con el robo de coches, que cae de 350 a 99 (un 71,71% menos) o los hurtos, que se hunden de 1.067 en 2015 a 341 en 2025 (un 68,04% menos).

Un furgón de la Policía Nacional, junto a un coche de la Guardia Civil en la frontera de Ceuta en diciembre de 2022. / Antonio Sempere / Europa Press

Fuentes de Interior consultadas por este diario resaltan que Ceuta y Melilla son dos ciudades "seguras" que están "entre las más seguras de España", a gran distancia de núcleos mucho más poblados, como Madrid, Barcelona o Valencia. El dato que mejor refleja la seguridad de un territorio concreto es el índice de criminalidad: el número de infracciones penales anuales por cada 1.000 habitantes. En Ceuta, la evolución viene siendo positiva desde 2015, cuando tuvo un 58,9, pasando a los 55,5 de 2018 y hasta llegar al mejor dato, el de 2025 (42,9). El índice de criminalidad medio de toda España es de 50,4. En Melilla es algo más alta que en Ceuta, pero también está ligeramente por debajo de la media nacional: 49,9.

La ciudad autónoma se confirma como una de las más seguras, con una tasa de criminalidad por debajo de la media

En Interior destacan que la seguridad ha aumentado también por el importante incremento del número de policías nacionales o de guardias civiles en ambos territorios. En 10 años, los agentes de la Policía Nacional en Ceuta han pasado de 515 en 2015 a 640 en 2025, un crecimiento de casi un 25%. La serie histórica de la plantilla de Policía Nacional en Ceuta refleja que desde el dato de 2011 (580 policías), el número de agentes que trabajaban en la ciudad autónoma se fue reduciendo de año en año hasta 2016 (mínimo histórico, con 483 agentes). En Interior explican que los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy se dejaron notar en el número de policías de servicio. Desde aquel año el aumento anual ha sido continuo hasta los 640 actuales.

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Altibajos en la Guardia Civil

No pasa lo mismo con la Guardia Civil, cuya plantilla en este territorio ha sufrido importantes bajadas y subidas menos consistentes. En Ceuta, la seguridad ciudadana está en manos de la Policía. El instituto armado tiene a su cargo funciones diferentes, pero muy importantes, como la vigilancia de las fronteras y las costas, entre otras. Los guardias presentes en la ciudad apenas han subido un 0,84% en el mismo periodo de 10 años: de los 592 de 2015 a los 597 de 2025, 5 guardias más. Además, la plantilla de Guardia Civil ha sufrido recortes en Ceuta en varias etapas tanto con el Gobierno de Rajoy como con el de Pedro Sánchez, como también denuncian las asociaciones profesionales.

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Su condición de ciudad fronteriza con África hace necesario que el número de policías nacionales y guardias civiles en relación con la población sea mucho mayor de lo normal. Este año, en Ceuta trabajan 14 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por cada 1.000 habitantes. La media de toda España es de cuatro policías o guardias civiles.