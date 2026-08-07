La Comunidad de Madrid pone a la venta el ático en Chamberí por 6,69 millones

La Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Planifica Madrid, ha publicado este viernes la venta de un ático en Chamberí, situado en la calle General Martínez Campos, por 6,69 millones de euros, sin impuestos, según el anuncio firmado por el consejero delegado de la empresa pública, Pedro Corbalán Ruiz.

En la página web de Planifica Madrid, empresa dependiente de la Consejería de Presidencia, se ha publicado un documento que incluye dos lotes. El primero corresponde al ático de la calle General Martínez Campos y el segundo a un inmueble situado en Gran Vía, 6, que sale a la venta por 11,8 millones de euros.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto a la venta estos edificios -tras saltar la polémica por la compra del ático, coincidiendo además con la puesta en venta de los inmuebles con los que la presidenta convive con su pareja Alberto González Amador- para destinar el total a la recuperación tras los incendios de la Sierra Oeste.

El documento de la venta ha sido firmado a fecha de este mismo viernes a las 17:27 horas por Corbalán, consejero delegado de Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia que adquirió el ático el pasado mes de abril.

El inmueble de Martínez Campos número 35 cuenta con una superficie de 481 m2, en un edificio residencial en manzana cerrada que remata la esquina del paseo General Martínez Campos con la calle Zurbano fue comprado inicialmente por 6,3 millones de euros, según ha confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Presidencia.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justificó esta compra por las obras que se van a acometer en otoño en la Real Casa de Correos, ubicado en la Puerta del Sol y sede del Ejecutivo regional, para que fuera usado para "reuniones": unas obras de las que este viernes también se ha publicado en el Portal de Contratación que se ha adjudicado sin concurso y por un valor de casi 60.000 euros al estudio de Alejandra Pombo. En este contrato, adjudicado al estudio de la prima de la conocida influencer madrileña María Pombo, se señala que es para el diseño y redacción del proyecto, asistencia para licencias y dirección de obras.

Desde el Ejecutivo regional han señalado a EFE que se convocaron ideas para el anteproyecto "donde se invitó a varias empresas y la mejor valorada fue la suya, que es la que realiza ahora el proyecto por exclusividad artística" y cuando este se entregue, se licitará la obra a través de concurso abierto.

Respecto a la venta de los cuatro inmuebles de Gran Vía número 6 tienen una superficie útil de 1.132 m2, en un edificio que tiene un total de 9.045 m2 y salen a la venta con un precio de salida de 11,8 millones.

La fecha límite de presentación de ofertas se marca en las 23:59 horas del 7 de septiembre.

Además, según detallan desde la Comunidad de Madrid, también saldrá a la venta otro piso más de la empresa pública, ubicado en la calle Pedro Moreno, 3 y con una superficie construida de 459,92 metros cuadrados, con el mismo fin que el controvertido lote.

Fuente: El Periódico de España