Vivas pide a la UE que refuerce la frontera y denuncia la "extrema vulnerabilidad" de España ante Marruecos

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado ante la Unión Europea que la crisis migratoria vivda por la ciudad autónoma ha evidenciado ante todo el mundo lo "extremadamente vulnerable" que es España ante Marruecos, un país vecino que, ha dicho, "no reconoce" la soberanía de los dos territorios españoles en las costas africanas. Además, ha admitido que la población ceutí está "temerosa", y con motivos de que vuelva a ocurrir un episodio similar que pueda resultar "definitivo para la caída al abismo" de España y de Europa, por lo que ha pedido medios para blindar la frontera.

Ante la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, convocada de urgencia por el PP para tratar lo ocurrido el pasado viernes en Ceuta, Vivas ha asegurado que fue uno de los "momentos más difíciles de la historia reciente" de la ciudad y que no se puede calificar de crisis migratoria. En lugar de ello, y tirando del diccionario de la Real Academia Española, ha dicho que la palabra que más se ajusta es "invasión".

"Debemos concluir que lo ocurrido no es una crisis migratoria al uso. Es un episodio a través del cual se ha puesto en jaque nuestra integridad, la de Ceuta, la de España, la de Europa", ha afirmado ante la comisión en la que también ha estado presente el comisario de Interior y Migraciones de la Unión Europea, Magnus Brunner. Además, ha lamentado que Ceuta "no ha vuelto a la normalidad porque todavía permanecen en ella entre 3.000 y 5.000 personas".

En este punto ha criticado la "precariedad de medios con la que se está actuando" y que no permite tener identificadas a todas las personas que quedan en la ciudad. Aun así, ha preguntas de una eurodiputada del Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés), ha dicho que no se tiene conocimiento alguno de que entre las personas que quedan en Ceuta haya yihadistas. También ha explicado la difícil situación de los menores que han entrado en España, dado que los servicios de acogida ceutíes están sobreocupados en un 2.600%, y ha asegurado que cumplirán la ley en cuanto a la reubicación en otros territorios de los niños.

El riesgo y las respuestas

Además, ha sostenido que el ánimo de los ceutíes está "muy afectado". "Nuestra población se siente triste, impotente, inquieta, temerosa y preocupada y tiene motivos porque es inevitable preguntarse si esto no se producirá en otro momento y ese será definitivo para la caída al abismo, para dejar de ser lo que somos, España y Europa y porque se ha puesto en evidencia ante los ojos del mundo que somos extremadamente vulnerables, que nuestra seguridad e integridad están en manos de Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía", ha sentenciado.

En este sentido, Vivas ha reclamado la expulsión inmediata a través de la frontera del Tarajal de los ciudadanos marroquíes que accedieron de forma irregular y que aún permanecen en la ciudad; una respuesta estructural a la "crónica presión migratoria" que sufre la ciudad; el blindaje de la seguridad fronteriza, la ejecución de las obras de infraestructura necesarias y el refuerzo de los efectivos de las Fuerzas de seguridad del Estado. Por último, ha reclamado "el respaldo explícito e inequívoco" de las instituciones de la Unión Europea, con la presencia activa de agencias como Frontex, Europol y la Agencia Europea de la Salud.

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"Somos Europa. Europa no termina en Algeciras, se prolonga hasta la otra orilla de África y allí Europa está muy presente porque somos España hasta la médula", ha sentenciado, llegando a solicitar que el Parlamento Europeo apruebe un pronunciamiento claro que sirva de "advertencia a Marruecos de que estas cosas no se pueden repetir".