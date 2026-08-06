El PP pide que el Congreso aborde en agosto la crisis de Ceuta y que Sánchez "salga de la playa"

El Partido Popular (PP) continúa con su ofensiva sobre la crisis en Ceuta, cuando se cumple una semana de la avalancha migratoria sobre la ciudad autónoma, que el propio Pedro Sánchez calificó de ataque a la "integridad territorial" de España. El Grupo Popular reclama que pese al parón veraniego el Congreso de los Diputados aborde esta cuestión, y con explicaciones del Ejecutivo. Por ello, el primer partido de la oposición y de la Cámara Baja solicitó este jueves la convocatoria urgente de la Diputación Permanente, para que en sus respectivas comisiones comparezcan los ministros de Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y Presidencia, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, José Manuel Albares y Félix Bolaños, este último también titular de Justicia. Y además, los de Alberto Núñez Feijóo reclaman, como ya hicieron la semana pasada, que se produzca una comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno, en este caso ya en el pleno del Parlamento.

Los populares acusan a Sánchez y a su gabinete de "desentenderse de la crisis", por permanecer de vacaciones en la residencia oficial de La Mareta (Lanzarote) "como si nada ocurriera", aseguran los conservadores.

Igualmente, el PP cree que en esas comparecencias en la Diputación Permanente Marlaska debería dar explicaciones sobre sus gestiones en materia de seguridad ciudadana y de dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la política de extranjería; Robles sobre la "misión encomendada" a las Fuerzas Armadas; Albares sobre el impacto de la crisis en la Unión Europea (UE) y Bolaños, por último, para que informe "de las actuaciones desarrolladas por su departamento, como responsable de la asistencia directa al presidente del Gobierno, en el marco de esta crisis".

Como siempre ocurre en agosto, la Diputación Permanente se reúne en agosto, y muy a menudo la sesión aborda peticiones de la oposición de comparecencias de varios ministros por diversos asuntos. Así ha ocurrido en los últimos años, donde en muchas ocasiones el PP ha logrado que esas comparecencias se aprueben gracias al apoyo de algunos grupos minoritarios, entre ellos los catalanes y vascos.

El vicesecretario de Política Municipal de los populares, Elías Bendodo, urgió este jueves a Sánchez a que "salga de la playa", en declaraciones a los medios en Málaga, la provincia por la que es diputado. Bendodo adelantó algunas de las interrogantes que el PP plantearía en esas eventuales comparecencias, incluida la de Sánchez. "¿Por qué el Gobierno perdió casi un mes desde la sentencia del Tribunal Supremo sin que al menos se instalara una valla neumática en la costa?", se interrogó retóricamente el vicesecretario, en referencia a la sentencia del Alto tribunal conocida los primeros días del mes de julio, según al cual las llamadas 'devoluciones en caliente' de inmigrantes no se pueden acometer si estos no superan barrera física alguna, como hicieron quienes la semana pasada cruzaron a nado desde Castillejos hacia Ceuta, antes de que se colocara la boya neumática que ahora permanece allí, precisamente para intentar sortear los efectos de la sentencia del TS, como anunció en su primera comparecencia desde la ciudad autónoma el propio Pedro Sánchez.

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En el caso de que la Diputación Permanente aprobase alguna o algunas de las comparecencias de hasta cuatro ministros solicitada por el PP, éstas tendrían que producirse antes de terminar el presente mes de agosto.