El PP tacha a Sánchez de "peligro" ante la UE y le acusa de "fabricar mentiras" para tapar la crisis de Ceuta

Ni Fernando Grande-Marlaska ni Elma Saiz han participado este jueves en la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo en la que se ha abordado de manera extraordinaria la crisis migratoria de Ceuta. Los responsables de Interior y Migraciones, respectivamente, han declinado dar explicaciones ante este órgano, convocado a instancias del PP. Eso no ha evitado que la portavoz de los populares en el Europarlamento, Dolors Montserrat, haya cargado con dureza contra el Gobierno, tachando a Pedro Sánchez de ser el "paria de Europa" y un "peligro" y acusándole de "fabricar mentiras, conflictos diplomáticos y conspiraciones" para tapar la entrada de 72.000 migrantes en territorio ceutí.

"Ceuta no fue un accidente", ha aseverado Montserrat durante la reunión telemática en la que estaba presente el comisario de Asuntos Internos y Migración de la Unión Europea, Magnus Brunner. En su lugar, ha continuado la dirigente popular, ha sido la "consecuencia" de una política exterior "opaca", del "abandono" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del "rechazo" de la ayuda de la UE, de un "efecto llamada" y del "desprecio" a los servicios de inteligencia.

Un análisis que ha llevado a la también vicepresidenta del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés) ha criticar que "Sánchez, el paria de Europa", esté "en su tumbona de vacaciones, subiendo TikToks de música y que sus ministros huyan del control" del Europarlamento, pese a que Sánchez acudió a Ceuta el pasado viernes, cuando cerca de 70.000 de los migrantes regresaron a Marruecos.

Dudas por resolver

"¿Cómo es posible que no sepamos aún la identidad de los asaltantes que quedan en Ceuta?", ha continuado Montserrat, cuestionando a los miembros de la comisión si van a exigir a Sánchez que ponga en marcha el reglamento de retornos para expulsar a los migrantes que aún están en Ceuta. En este sentido, ha afirmado que lo único bueno de la crisis migratoria de la pasada semana es que "Europa ha visto el verdadero peligro que representa Pedro Sánchez".

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"¿Sabe la Comisión si entre ellos hay delincuentes o terroristas o lobos solitarios yihadistas? ¿Va a exigir la Comisión a Sánchez que los expulse? Marruecos es un país con una estrecha asociación con la Unión Europea. ¿Por qué no fueron capaces de contener la invasión?", ha concluido la dirigente del PP.