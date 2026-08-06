Una tecnológica de Alicante alerta de que el asalto a Ceuta organizado por las mafias para el 15 de agosto será en lancha

El drama humanitario que se vive alrededor del asalto a Ceuta del pasado 27 de julio lejos de paralizarse continúa vivo y rearmándose en las redes sociales. Las investigaciones de Golden Owl confirman que el movimiento organizado alrededor de estos canales está evolucionando en dos direcciones. Por un lado, se refuerza el mensaje de un nuevo intento de asalto para el 15 de agosto con otras derivadas mezquinas y, además, se baraja el 10 de agosto como día alternativo tras hacerse pública la convocatoria de mediados de mes.

Este aspecto lo han confirmado fuentes del Centro Nacional de Inteligencia, en una información que ha adelantado la Cadena SER, y que sostiene que estas fuentes gubernamentales dan plena credibilidad a la acción del próximo 15 de agosto y que será similar a la que se vivió recientemente e, incluso, más intensa. El eco con el que se propagan los mensajes, los rumores y los bulos cogen fuerza a tenor de la monitorización realizada por la empresa tecnológica alicantina hasta este pasado miércoles 5 de agosto.

En un informe previo al que ha tenido acceso Información, cabecera del grupo Prensa Ibérica, Golden Owl subraya que la escalada operativa refleja que, frente al cruce a nado, se propone la "compra de embarcación". En concreto, se trata de "una oferta de financiación colectiva" en la que literalmente se dice que "quien tenga 15.000 dirhams (1.394 euros) que baje a Fez; yo vendo mi moto y completamos para comprar una zódiac y entrar con ella a Sebta (Ceuta). Así no nos devolverán”. La captación abierta es una fórmula engañosa utilizada por las mafias y que ahora se publica en uno de estos muros.

Mensaje detectado de llamamiento para asaltar Ceuta el próximo 15 de agosto. / Fuente: Golden Owl

Este tipo de reclutamiento también conlleva una coordinación, de acuerdo con la monitorización que se realiza hasta en 10 grupos identificados. Una de las señales más explícitas detectadas en el barrido se topa con mensajes dirigidos a los “chavales que van a la embestida del día 15” en la que se recalca que “la gente esté a la altura”.

La búsqueda de víctimas se realiza por regiones de origen. Desde Golden Owl ponen el ejemplo de un usuario tunecino al que le preguntan si le conviene desplazarse a Fnideq (Castillejo), sirve para abrir la disyuntiva de si es mejor ir por Ceuta o Melilla. Para los analistas, se trata de una señal de que la convocatoria ha desbordado el reclutamiento específicamente marroquí.

Alternativa y narrativas

La captación comercial y la estafa oportunista forma parte de una de las técnicas utilizadas por uno de los grupos en otra vertiente. Junto al formato anterior, se han detectado anuncios de “apertura de la migración” con fecha para el lunes 10 de agosto que deriva al enlace de una web con una plantilla reutilizada por países de destino y ofertas de “contrato de matrimonio oficial en España”. El informe sostiene que es una práctica de “monetización directa del pánico informativo”.

Los grupos mezclan mensajes de llamamientos con información de las autoridades españolas. / Fuente: Golden Owl

En ese límite espantoso entre el fraude y el juego con la vida de las personas, el documento expone la crueldad con la que estos grupos de redes sociales lejos de ser un “actor único” han diseñado un “mercado narrativo donde la convocatoria del 15 de agosto compite con su propio desmentido”. Es decir que, junto al llamamiento al asalto, se han incorporado mensajes que exponen el drama humanitario y lo exprimen de manera torticera.

Falseamiento de la solidaridad

En la deriva de rumores y esa mezcla explosiva que utilizan las mafias para confundir, la empresa del Parque Científico de la Universidad de Alicante subraya el uso de la “inteligencia de situación sobre la respuesta española”. Los grupos organizados en redes sociales juegan a evaluar propuestas y reacciones. El método: la recompensa y, es ahí, donde se cuela de pleno la solidaridad que se ha vivido por parte de la comunidad ceutí.

La publicación de mayor alcance sostiene que España “ha empezado a tomar huellas, dar ropa y comida y construirá campamentos". Este mensaje cuenta con 197 reacciones. Así “la respuesta humanitaria circula como argumento de reclutamiento, no como disuasión”, sostienen desde Golden Owl.

“El pico absoluto de ‘engagement’ está firmado por el administrador ناس الغربة (259 reacciones, con 5.826 visualizaciones); el vídeo del niño cuyas lágrimas ante soldados españoles frenan su expulsión o la vecina de Ceuta que reparte 300 comidas diarias” y que muestra cómo prepara una olla de arroz para una decena de jóvenes que están en un patio”.

Interior prepara "todos los recursos necesarios" Mientras los movimientos siguen inundando las redes, el Ministerio del Interior se mantiene en su postura de proyectar seguridad y preparación ante cualquier situación que pueda darse. Preguntado sobre la credibildiad del llamamiento para el próximo 15 de agosto, desde el departamento de Grande Marlaska se remiten a la rueda de prensa que dio el titular el pasado martes sobre este tema, tras la reunión extraordinaria de ministros del Interior de la UE, y donde explicó que "se pondrían todos los recursos necesarios para hacer frente a cualquier situación que se pueda producir en los próximos días".

Para dar credibilidad, este clúster absorbe además la difusión del correo oficial de identificación de la Guardia Civil dentro del propio grupo. El relleno viral y el ruido que se cuela entre los difusores de los mensajes se intercala con “reels” sentimentales, gastronomía,

Palabras clave y luto

Tal y como ha ocurrido desde el principio, la monitorización vuelve a destacar que los grupos de redes sociales detrás de este drama emplean un vocabulario llano, convencional, con palabras difíciles de rastrear. Si inicialmente se utilizó "كرياج" (kriaj), que significa “reja” de ventana o barandilla metálica para referirse a la frontera entre España y Marruecos; en esta última semana, dos términos centran la intención de la operativa y solo emergen al agregar varios grupos. Se trata de «الهجمة» ("la embestida", "el asalto"), usado como sustantivo propio para designar el evento colectivo del 15 de agosto, y "prv" (privado), marcador de derivación de la conversación a mensajería cerrada.