El Gobierno tramita ya una veintena de solicitudes de asilo tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta

El Gobierno ya ha empezado a tramitar las primeras solicitudes de asilo y refugio tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta de la semana pasada. Sin embargo, las cifras, de momento, no se corresponden con la avalancha que pudo ver toda España por televisión. Como ha podido saber EL PERIÓDICO, a pesar de que en Ceuta entraron unos 72.000 migrantes sin papeles, menos de 25 migrantes entre el jueves pasado y este, de momento, han presentado una solicitud de asilo en la comisaría de Ceuta. Por ejemplo, este miércoles, se presentaron solo siete, según los datos a los que ha tenido acceso este diario.

La inmensa mayoría de los inmigrantes que entraron el 30 de julio en España regresaron a las pocas horas de vuelta a Marruecos. Según Interior, en la ciudad española se quedaron unos 2.000, muchos de ellos niños, aunque el Gobierno local habla de unos 4.000. De ellos, la solicitud de protección internacional las suelen presentar los migrantes subsaharianos y deben hacerlo en la comisaría de Ceuta.

Como explican desde el Ministerio del Interior, tras entradas tan masivas como la del 30 de julio, "la prioridad de los migrantes, y más tras entrar a nado, no es ir a la comisaría a presentar su solicitud de asilo". Los primeros momentos son de caos y, tras la llegada, los subsaharianos son atendidos por las ONG y tienen que recuperarse tras una experiencia traumática y muy peligrosa.

Además, la solicitud de asilo se hace en la comisaría de la Policía Nacional de Ceuta, donde está la Jefatura Superior, y muchos de los recién llegados no se atreven en estos primeros momentos a acudir a los agentes para hacer su solicitud. Es por esto que desde el Ejecutivo apuntan que es posible que en los próximos días se dé un repunte de estas cifras iniciales tan reducidas.

La protección internacional se reclama en la comisaría. A partir de ahí, es la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que está en Madrid, la que las tramita. En 2025, la OAR, dependiente de la Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior, resolvió un total de 160.951 expedientes. Esa cifra supuso un incremento del 67,2% respecto al año anterior y fue la más elevada desde la creación de la oficina, en 1992. Pero la mayoría se tramitó para ciudadanos venezolanos, que presentaron más de 85.000 peticiones.

La situación de Ceuta una semana después de la avalancha de inmigrantes sigue siendo de cierto caos, sobre todo en la playa del Trampolín y en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Subsaharianos, algunos marroquíes y más de 1.200 niños esperan a ser atendidos mientras se habilitan espacios para acoger especialmente a los más pequeños. Aun así, las duras condiciones de estancia de la mayoría de ellos está empujando a algunos a volver, incluidos niños de menos de 15 años que en estos días se están volviendo a lanzar al mar para volver a Marruecos.

Necesidades alimenticias

Para paliar al menos en parte estas malas condiciones, el Gobierno ha explicado que atenderá "todas las necesidades alimenticias" de los migrantes que permanecen en las calles de Ceuta y que se han negado a retornar de forma voluntaria a Marruecos. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha anunciado estas medidas de atención humanitaria después de mantener una reunión telemática con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para realizar el seguimiento del dispositivo de atención humanitaria desplegado en la ciudad.

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado, en una reunión convocada por el Parlamento Europeo a instancias del PP, la "inmediata expulsión" de los migrantes marroquíes que permanecen en la ciudad y ha pedido a las instituciones europeas reforzar la protección de la frontera exterior de la Unión con más medios humanos y materiales, infraestructuras y una mayor implicación de agencias como Frontex, Europol o la Agencia Europea de Asilo.

El PP dice que cumplirá la ley y Vox llama "a cazarlos"

En el terreno político, el PP y Vox han lanzado mensajes contradictorios sobre la actitud que tomarán los gobiernos autonómicos de coalición del Partido Popular con la extrema derecha. El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha reiterado que los ejecutivos regionales presididos por los populares "cumplirán con la ley". "La legislación vigente se cumplirá en esta ocasión", ha asegurado.

Sin embargo, Vox ha vuelto a enviar mensajes contra el Gobierno, los migrantes e incluso los niños extranjeros que se encuentran en Ceuta. El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha dicho que las conversaciones que han mantenido con el PP en los gobiernos autonómicos apuntan a que se van a oponer a acoger a los menores. "Estos menores tienen que volver a su país de origen", ha aseverado el diputado ultra, añadiendo que "hay que cazarlos uno a uno". "Ustedes tienen la piel muy fina y se ponen a lloriquear; pero hay que cazarlos, pescarlos uno a uno", ha espetado alentando a la persecución de personas. Según el relato de Vox, "los servicios públicos no resisten y los españoles ya no pueden sobrevivir".