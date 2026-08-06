Felipe VI se compromete con el presidente de Ceuta a visitar la ciudad tras la crisis migratoria: "El Rey cumple con sus compromisos"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha confirmado este jueves tras reunirse con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent que el monarca visitará próximamente la ciudad autónoma, aunque sin concretar una fecha. El dirigente ceutí ha asegurado que el jefe del Estado le ha trasladado personalmente ese compromiso durante un encuentro que ha calificado de "alentador" en uno de los momentos "más duros, críticos y difíciles" de la historia reciente de Ceuta.

Tras el encuentro, el presidente ceutí ha comparecido ante los medios de comunicación y ha calificado la reunión de "alentadora", al considerar que el jefe del Estado le ha transmitido un mensaje de "cariño, apoyo y ánimo" dirigido a toda la población de Ceuta. "El Rey está comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el Rey cumple con sus compromisos", ha afirmado Vivas, quien posteriormente ha insistido en que está "convencido" de que Felipe VI viajará a la ciudad autónoma. "No me cabe la menor duda de que el Rey nos va a visitar y no me cabe la menor duda de que el Rey nos va a apoyar", ha reiterado.

El dirigente ceutí ha explicado que el respaldo del Rey llega en un momento especialmente complejo para la ciudad, que, a su juicio, continúa sin recuperarse de la crisis desencadenada por la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos. Vivas ha descrito aquellos acontecimientos como una vulneración de la integridad territorial de España y de Europa y ha insistido en que Ceuta sigue sin haber recuperado la normalidad.

Según ha detallado, aunque la mayoría de las personas que accedieron a la ciudad han regresado de manera voluntaria, todavía permanecen entre 3.000 y 6.000 inmigrantes cuya situación administrativa continúa siendo evaluada por las autoridades. Al mismo tiempo, ha advertido de que los centros de acogida para adultos y menores permanecen colapsados, una circunstancia que, según ha señalado, ha derivado en una crisis humanitaria de gran magnitud.

Vivas también ha asegurado que buena parte de la ciudadanía continúa sintiéndose insegura. Ha afirmado que muchos ceutíes viven con la incertidumbre de que pueda repetirse un episodio similar y consideran que la frontera sigue siendo vulnerable al depender de un país que, ha recordado, no reconoce la soberanía española sobre Ceuta. En ese contexto, ha considerado que el apoyo expresado por Felipe VI constituye un importante respaldo institucional y moral para toda la ciudad.

Cinco medidas para superar la crisis

Durante su comparecencia, el presidente de Ceuta también ha aprovechado para detallar las principales medidas que reclama al Gobierno de España para devolver la normalidad a la ciudad. La primera de ellas pasa por expulsar "de manera inmediata" a todas las personas que entraron irregularmente durante la avalancha migratoria a través de la frontera del Tarajal.

Asimismo, ha reclamado una respuesta urgente a la situación de los centros de acogida, que continúan saturados tanto en el caso de adultos como de menores, y ha solicitado un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para incrementar la presencia policial en todos los barrios de la ciudad y devolver a los vecinos la sensación de seguridad.

Entre sus demandas también figura el refuerzo de la frontera mediante nuevos medios materiales, personales e incluso infraestructuras que permitan, según ha dicho, "blindar" la frontera exterior de España y de la Unión Europea. A ello ha sumado la necesidad de reforzar la presencia del Estado en ámbitos como la defensa, la sanidad o la educación, además de impulsar un plan específico de desarrollo económico y creación de empleo que reactive la confianza en el futuro de Ceuta. Finalmente, ha reclamado una mejora de la financiación de la ciudad para corregir los déficits estructurales que, a su juicio, arrastra desde hace años.

"Ceuta necesita un rearme anímico"

Más allá de las medidas materiales, Vivas ha defendido que Ceuta necesita también un "rearme anímico". En su opinión, ese impulso debe traducirse en políticas que favorezcan el arraigo de la población, apoyen al tejido productivo y generen confianza en el futuro económico de la ciudad. Ha considerado que la futura visita del Rey constituye el primer paso de ese proceso de recuperación y un gesto de respaldo institucional hacia una ciudad que continúa afrontando las consecuencias de la mayor crisis migratoria de su historia reciente.

El presidente ceutí ha querido cerrar su comparecencia reivindicando el papel de la ciudad autónoma dentro de España. Ha asegurado que Ceuta "no es un problema" ni para el conjunto del país ni para Europa, sino un ejemplo de convivencia entre personas de distintos credos y culturas. También ha expresado su pesar por las víctimas mortales que ha dejado la avalancha migratoria y ha confiado en que la ciudad saldrá adelante gracias al apoyo del conjunto de los españoles y al compromiso mostrado por la Corona.