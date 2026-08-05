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Vivas cree que quedan 6.000 migrantes ilegales en Ceuta y denuncia la "carencia de medios" en las cifras

Considera que Marruecos no es un "país fiable" y pone en duda su "colaboración" en la crisis migratoria

Archivo - El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ofrece una rueda de prensa posterior a la reunión de la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Durante

Archivo - El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ofrece una rueda de prensa posterior a la reunión de la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Durante / Kike Rincón - Europa Press - Archivo

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Europa Press

MADRID

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que cree que quedan 6.000 migrantes irregulares deambulando en la ciudad autónoma desde el pasado jueves, cuando se produjo la entrada masiva desde la frontera con Marruecos, si bien ha denunciado que con la inexactitud de las cifras también se ha puesto de "manifiesto" la "notable carencia de medios" en la gestión de la crisis migratoria.

"¿Cómo es posible que todavía no sepamos el número de personas que hay en Ceuta? ¿Cómo es posible que todavía no se hayan identificado a las personas que están aquí? ¿Cómo es posible que todavía no se hayan iniciado los correspondientes expedientes de expulsión a través de la frontera del Tarajal y al amparo de los establecidos en la ley de extranjería?", ha cuestionado Vivas en una entrevista en 'TVE', que ha recogido Europa Press.

Para Vivas, "la constatación" de que no sepan las cifras exactas de las personas que deambulan todavía por la ciudad es la muestra de que no se "están poniendo los medios adecuados para atender esta situación de crisis".

Según ha explicado, la ciudad sufrió el "impacto social" de la entrada masiva de "80.000 personas", en contra de los datos ofrecidos este martes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que cifraba en 70.000 los migrantes que ya habían retornado y 2.000 los seguían en la ciudad.

CENTROS AL 2.600% POR ENCIMA DE SU CAPACIDAD

Sobre los menores migrantes, Vivas ha señalado que estaban atendiendo a unos 750 en los centros de la ciudad hasta la entrada masiva del pasado jueves, cuya cifra ha ascendido a 1.100, "un 2.600% por encima de su capacidad". "Es una situación absolutamente insostenible", ha remachado.

En este contexto, Vivas ha puesto en duda la colaboración de Marruecos en la crisis migratoria. "Creo que no se ha producido esa colaboración. Es más, creo que Marruecos no es un país fiable", ha zanjado, para añadir después que la frontera y seguridad española se han vulnerado y está en manos "de un país tercero que no reconoce la soberanía de Ceuta".

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Así, también ha dudado, en contra de la versión del Gobierno, que la entrada masiva de migrantes desde Marruecos se haya promovido solo en redes sociales y a través de mafias. "¿Alguien puede pensar que se puede movilizar 80.000 personas sin que las autoridades locales, me refiero a las de Marruecos, lo perciban? ¿Esto es posible? La verdad es que el sentido común indica que no es posible", ha apostillado.

Fuente: El Periódico

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