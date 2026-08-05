En el Congreso
Sumar pide que España no organice con Marruecos el Mundial de 2030 por la crisis de Ceuta
El grupo parlamentario plantea que el país vecino habría incumplido los estatutos de la FIFA relativos a los derechos humanos
La crisis migratoria de Ceuta, con la entrada de 72.000 migrantes entre el jueves y el viernes pasado, ha terminado por llegar a otro ámbito, el futbolístico. El grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, a instancias de IU, ha registrado en el Congreso una iniciativa para pedir que España no organice el Mundial de 2030 con Marruecos a la vista de lo ocurrido en la ciudad autónoma y la responsabilidad que achacan al país vecino. En concreto, piden a la FIFA, a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Gobierno de Portugal, tercer coorganizador del evento, una "revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta" del Mundial.
"La crisis producida a finales de julio de 2026 ha vuelto a convertir la frontera de Ceuta en escenario de una tragedia humana de una magnitud extraordinaria. [...] Aunque la determinación completa de las causas y las responsabilidades exige una investigación independiente, la dimensión de los hjechos, el fallo de los mecanismos de prevención y los antecedentes documentados obligan a revisar la relación de confianza sobre la que se sostiene la organización conjunta del Mundial", reza la exposición de motivos de la proposición no de ley registrada y que no se debatirá, como pronto, hasta mediados de septiembre.
En concreto, entra las peticiones a la RFEF está que solicite a la FIFA la revisión de sus estatutos y realice una "evaluación independiente, pública y actualizada de los riesgos para los derechos humanos en países anfitriones". También reclaman evaluar el impacto de la crisis migratoria sobre los "compromisos de derechos humanos vinculados al torneo" y trasladar al Congreso "propuestas de actuación adicionales si se acreditaran incumplimientos graves de los compromisos internacionales y de derechos humanos asumidos por cualquiera de los paísers anfitriones".
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Fuente: El Periódico
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