Crisis Migratoria
El PP, sobre el reparto de menores: "Tendrá que ser justo, bien dotado y planificado"
El PP afirma que cumplirá la ley, pero exige al Gobierno planificación y recursos para el reparto de menores de Ceuta
EFE
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha dicho este miércoles que el reparto entre comunidades autónomas de los menores no acompañados que han llegado a Ceuta, en caso de producirse, tendrá que ser "justo, bien dotado y planificado".
Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero, en la que, al ser preguntada si las comunidades gobernadas por el PP aceptarán la distribución de menores, ha respondido que "el PP siempre va a cumplir la ley y siempre van a estar del lado de los ceutíes".
Ezcurra ha insistido en que el Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la situación y aclarar cuántos menores hay en las calles de Ceuta.
Asimismo, ha criticado que anuncie una partida extraordinaria de 25 millones de euros y plantee su acogida cuando todavía desconoce cuántos hay.
"El Gobierno tiene que controlar la situación y después nos sentaremos a hablar de las soluciones a la irresponsabilidad inmensa que han cometido", ha apuntado, antes de subrayar la importancia de filiar a los menores para comprobar si efectivamente lo son.
Ha afirmado que hasta un 50% de los supuestos menores recibidos en las comunidades de Madrid y Baleares no lo eran, según las estadísticas, y ha advertido de que meter a una persona mayor de edad en un centro específico para menores compromete la seguridad de todos.
Por otra parte, la dirigente popular ha insistido en que existen mecanismos y formas de resolver la crisis que, en su opinión, son más eficaces que la gestión realizada por el Gobierno.
Y ha defendido la necesidad de seguir los procedimientos establecidos, cumplir la ley y aplicar los instrumentos previstos, entre ellos la reagrupación de menores con su familia o su entrega a los servicios sociales de su país de origen.
Sobre la postura de Vox y de su líder, Santiago Abascal, ha dicho que es libre de expresar sus opiniones e ideas políticas como estime oportuno, aunque ha precisado que el PP no se expresa en estos términos.
No obstante, ha indicado que su partido mantiene una posición igualmente contundente con la denuncia de esta situación y en la exigencia de responsabilidades.
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