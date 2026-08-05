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Felipe VI cumplió con la tradición y felicitó a Mohamed VI por la festividad del Trono justo el día de la crisis en Ceuta

La Casa del Rey recuerda que es un mensaje protocolario y planeado con antelación que se hace en coordinación con el Ministerio de Exteriores

Felipe y Letizia, el 13 de febrero de 2019, junto al rey Mohamed VI, a su llegada a la cena de gala ofrecida en Rabat con motivo de la visita de Estado.

Felipe y Letizia, el 13 de febrero de 2019, junto al rey Mohamed VI, a su llegada a la cena de gala ofrecida en Rabat con motivo de la visita de Estado. / JuanJo Martín / EFE

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

La diplomacia mantuvo el jueves 30 de julio su calendario mientras la frontera de Ceuta vivía una de sus jornadas más críticas. Felipe VI felicitó a Mohamed VI por el Día del Trono, la fiesta que conmemora su llegada al poder, en una fecha que coincidió con la entrada masiva de migrantes desde Marruecos por el Tarajal.

La existencia del mensaje se conoció este miércoles gracias a la agencia oficial marroquí MAP. Según su versión, el Rey trasladó, en su nombre y en el del Gobierno y el pueblo español, sus felicitaciones y sus deseos de felicidad y salud para Mohamed VI, además de prosperidad para el pueblo marroquí. Felipe expresó también su confianza en que los lazos de "hermandad, amistad y cooperación" continúen fortaleciéndose. Al conocerse esa noticia, la Zarzuela lo confirmó por cauces oficiales.

La coincidencia entre el Día del Trono y el quebranto de la seguridad en la frontera española sitúa la felicitación bajo el foco político. Sin embargo, fuentes de La Zarzuela explican que no fue una iniciativa improvisada ni adoptada a la vista de lo que ocurría en Ceuta. Estos mensajes forman parte del procedimiento habitual entre jefes de Estado: se preparan "a propuesta del Ministerio de Exteriores", según detalló la Casa del Rey, se tramitan con antelación y se envían por medio de la Embajada de España en la fecha señalada.

Juan Carlos I fue a Marrakech

Es una tradición que ya Juan Carlos I hacía con el Hassán II. De hecho, cuando el padre de Mohamed VI cumplió 25 años en el trono (el 3 de marzo de 1986) acudió a Marrakech a los fastos que organizó.

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La diplomacia este año siguió su camino mientras Ceuta afrontaba una situación extraordinaria y la frontera volvía a ser el punto más sensible de la relación bilateral.

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Fuente: El Periódico

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