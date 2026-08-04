Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Duración de la de calor en CanariasFuturo túnel de TigaigaNueva guagua de TitsaDetenida y extraditada cuidadora británicaDetenidos por malos tratosAtrapan a un delincuente de más de cuatro meses fugado de la cárcelCrisis migratoria en Ceuta, última hora
instagramlinkedin

Andalucía

El PSOE exige a Feijóo que intervenga para impedir que Moreno entregue a Vox la valoración de las víctimas de violencia de género

Los socialistas lamentan que "las mujeres sean, una vez más, las principales víctimas de los pactos PP-Vox"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, de Vox, en primer plano, con el presidente Juanma Moreno a su izquierda.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, de Vox, en primer plano, con el presidente Juanma Moreno a su izquierda. / María José López / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

Madrid

La dirección federal del PSOE ha exigido este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que intervenga para impedir que Juanma Moreno entregue a Vox la gestión de las unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género. En un comunicado, los socialistas recuerdan que "se trata de un organismo que la ultraderecha lleva años poniendo en cuestión". Además, recuerdan que la formación de extrema derecha ha pedido "depurar a sus empleados en varias ocasiones".

El PSOE lamenta que "las mujeres sean, una vez más, las principales víctimas de los pactos PP-Vox". A partir de ahora, "los negacionistas de la violencia de género gestionarán la valoración de las víctimas de un problema cuya existencia niegan". Vox podrá, con estas competencias, alterar o suprimir protocolos de actuación para proteger a las mujeres o incluso acabar con estas unidades, según entienden en Ferraz.

El PSOE recuerda que Feijóo ya intervino en las negociaciones de otras comunidades y que debería hacerlo también en Andalucía "para impedir una decisión que pone en riesgo la seguridad y la vida de miles de andaluzas y de sus hijos". "Con su silencio, da pistas de cuál es su proyecto político para las españolas", añade.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha manifestado en X que hechos como este dan muestra de "la infamia que ofrecen PP y Vox allí donde gobiernan". "Feijóo debe rectificar y anular inmediatamente este acuerdo", continúa, "en caso contrario, avalará que ese es su proyecto: un torpedo directo a nuestros derechos".

Noticias relacionadas

Fuentes socialistas añaden que no solo el Partido Socialista, también el Gobierno de España, "estará atento para que ni PP ni Vox consumen su proyecto de odio" y para "que no se dé un paso atrás en los derechos de las mujeres".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Cuándo finaliza la ola de calor en Canarias? Esta es la previsión de la Aemet
  2. Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años
  3. Tenerife proyecta un gran túnel de siete kilómetros para cerrar el Anillo Insular por el Norte: sería el mayor de España y evitaría dañar espacios naturales
  4. Un furgón fúnebre y un coche de alquiler implicados en una colisión frontal en Tenerife
  5. Nuevo acto vandálico contra una guagua de TITSA en Santa Cruz
  6. El calor extremo y la calima vuelven a marcar este lunes en Tenerife con máximas de hasta 37 grados
  7. Conato de incendio en el norte de Tenerife: helicóptero, Brifor y Bomberos actúan en Pinolere
  8. La Inspección de Trabajo lo confirma: un informe de la Seguridad Social da el paso definitivo para adelantar la jubilación de transportistas y camioneros

Andrés Millán, abogado: este es el contrato que debes firmar para prestar dinero sin que Hacienda lo considere una donación fraudulenta

Andrés Millán, abogado: este es el contrato que debes firmar para prestar dinero sin que Hacienda lo considere una donación fraudulenta

Un viaje a las entrañas de los órganos catedralicios de España

Un viaje a las entrañas de los órganos catedralicios de España

Las balsas de Tenerife arrancan agosto al 55% de su capacidad

Las balsas de Tenerife arrancan agosto al 55% de su capacidad

El Médano acoge a más de 300 mayores en una jornada estival de salud y envejecimiento activo

El Médano acoge a más de 300 mayores en una jornada estival de salud y envejecimiento activo

Tenerife aprueba un servicio permanente para el mantenimiento de 45 kilómetros de vías en el Parque Rural de Teno

Tenerife aprueba un servicio permanente para el mantenimiento de 45 kilómetros de vías en el Parque Rural de Teno

Cinco millones de cupones de la ONCE difundirán la Playa de Santa Cruz de La Palma en todo el país

Cinco millones de cupones de la ONCE difundirán la Playa de Santa Cruz de La Palma en todo el país

Reconocimiento del Miteco: el Cabildo de Tenerife logra el 'Sello Reduzco' por rebajar las emisiones en sus carreteras

Reconocimiento del Miteco: el Cabildo de Tenerife logra el 'Sello Reduzco' por rebajar las emisiones en sus carreteras

Multa de 80 euros por este gesto inofensivo con el espejo retrovisor: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Multa de 80 euros por este gesto inofensivo con el espejo retrovisor: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
Tracking Pixel Contents