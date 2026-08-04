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Los Reyes en Mallorca

La Familia Real recibe a la sociedad balear en Marivent

Felipe VI y la reina Letizia han estado en todo momento acompañados por sus hijas y la reina emérita, doña Sofía

Las imágenes de la recepción de la Familia Real en Marivent

Las imágenes de la recepción de la Familia Real en Marivent

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Las imágenes de la recepción de la Familia Real en Marivent / Manu Mielniezuk

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Raquel Galán

Palma

La recepción estival de los Reyes en Mallorca ante representantes de la sociedad balear ha consolidado esta noche la presencia de la heredera al trono, la princesa Leonor, y su hermana, la infanta Sofía, que se estrenaron el pasado agosto en el Palacio de Marivent.

Los monarcas Felipe VI y Letizia han estado en todo momento acompañados por sus hijas y la reina emérita, doña Sofía, que este verano ha recibido múltiples visitas de su familia más cercana, incluido el rey emérito, Juan Carlos I, quien estuvo unas horas en la residencia oficial hace dos fines de semana tras siete años sin recalar en la isla.

La Familia Real casi al completo, a falta del antiguo monarca, ha bajado puntual las escalinatas de la entrada principal de Marivent, justo al anochecer, para dirigirse a la fachada lateral del inmueble, que desde hace ya un lustro sustituye al Palacio de la Almudaina como escenario de la recepción a las autoridades de Baleares y una representación del ámbito social, político, cultural y empresarial de las islas.

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El tradicional besamanos de los alrededor de 600 invitados ha tenido lugar a los pies de esta imponente villa frente al mar que perteneció al pintor y coleccionista egipcio Juan de Saridakis; y se ha prolongado alrededor de 20 minutos. A continuación, los asistentes han pasado a la parte frontal del Palacio, donde se les ha servido un cóctel mientras departían distendidamente.

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Fuente: Diario de Mallorca

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