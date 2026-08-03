Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Albares, sobre la crisis migratoria: "Vamos a exigir solidaridad a todos los Estados de la UE"

Ceuta reivindica su españolidad y clama por seguir unida ante los que "siembran odio"

Ceuta es una ciudad que tiene un profundo sentimiento de identidad que a veces cuesta entender a los que no han nacido en ella. Una ciudad donde ondea la bandera española en balcones y edificios más allá de los grandes momentos deportivos. Donde se escucha español y dariya - árabe- y hay chicas en shorts y otras con pañuelos cubriéndose la cabeza. En la que se celebra el Ramadán y la procesión de la virgen de África - que pese a la suspensión de las fiestas sí tendrá este año su ofrenda floral y su desfile procesional este miércoles 5 de agosto-.

La relación con el país vecino es constante, de ahí que muchos tengan claro su teoría de lo que desató estos días la mayor crisis migratoria que ha vivido Ceuta, España, con la entrada masiva de más de 60.000 personas – algunas fuentes lo elevan a 88.000- en una ciudad que tiene una población censada en más de 84.000 habitantes. “Se veía venir”, “en Castillejos había ambiente”, relatan ceutíes.