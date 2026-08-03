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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Albares, sobre la crisis migratoria: "Vamos a exigir solidaridad a todos los Estados de la UE"
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha elevado este lunes a 88 la cifra de personas que han aparecido muertas en las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, de las cuales han regresado ya más de 53.000 y en la que han muerto al menos 72 personas, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
"Movimiento inusual"
"Marruecos puso disposición desde el primer minuto en cortar el flujo migratorio, inmediata, y ellos mismos trasladaban que habían detectado ese movimiento inusual en redes sociales" que daba a entender que no había ya frontera con España. "Todos los ministerios han hecho todo lo que está en sus manos, quiero poner en valor el trabajo de la policía y la guardia civil. Ya le gustaría a un país como Italia, que se ha visto absolutamente inundado por inmigrantes irregulares, resolverlo de esta manera".
"Es una frontera muy especial"
"Hoy ya hay una reunión de los embajadores europeos. No olvidemos que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y son la frontera de la Unión Europea, muy especial, porque tienen frontera terrestre con África y eso plantea unos desafios", continúa Albares. "Vamos a exigir solidaridad a todos los Estados de la UE". Albares recuerda que hay otras fronteras problemáticas en Europa: "Italia queda año tras año sumergida en Lampedusa y no es capaz de resolver esa situación".
Albares, sobre la relación con Marruecos
"Desde el primer momento Marruecos ofreció su colaboración para impedir el flujo de personas y agilizar la devolución y que la última persona que entró en Ceuta regrese a Marruecos", ha dicho Albares. "Hubo una actividad inusual en las redes sociales que amplificaba y deformaba la resolución del Tribunal Supremo", prosigue en ministro de Exteriores. "Esa actividad en redes fue muy inusual, las autoridades marroquíes nos la señalaron el jueves, y la internacional reaccionaria salió con mucha rapidez, son cosas que habrá que analizar en la reunión que ha pedido España a los socios de la Comunidad Europea".
Ceuta estima que quedan entre 3.000 y 5.000 migrantes
Vivas ya había expresado días antes de la avalancha una "preocupación manifiesta" por movimientos migratorios y la necesidad de un "mando único". Siga leyendo en este enlace.
Más de 1.500 migrantes atendidos en Ceuta
Más de 1.500 migrantes de los que entraron a Ceuta durante el acceso masivo por el espigón fronterizo del Tarajal han sido atendidos en el Hospital Universitario y en los centros de salud, de ellos 463 durante este domingo.
Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), 463 personas fueron atendidas ayer sin "incidencias reseñables" en ninguno de los niveles de atención sanitaria.
El INGESA ha expresado su reconocimiento a la "profesionalidad de los trabajadores y desmiente categóricamente" las afirmaciones vertidas por determinadas formaciones políticas y organizaciones sindicales respecto a un supuesto "colapso" del sistema, "extremo que no se corresponde con los datos objetivos de actividad".
Melilla suma otra noche tranquila en la frontera, que prioriza a los viajeros en tránsito
La frontera de Melilla ha encadenado su segunda noche consecutiva de tranquilidad tras el inicio de la crisis migratoria el pasado jueves en la ciudad autónoma, mientras el paso fronterizo de Beni-Enzar continúa abierto de forma gradual y priorizando a los viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE).
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla han informado a EFE de que no hay constancia de incidentes en el perímetro fronterizo, al igual que ya sucediera en la madrugada del domingo.
EEUU e Israel cuestionan la soberanía española sobre Ceuta mientras Europa centra el debate en la inmigración
La crisis migratoria en Ceuta ha abierto para España dos frentes de presión internacional. En Europa, una veintena de países se ha unido para cuestionar las políticas migratorias del Ejecutivo español y reforzar los controles fronterizos. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos ha dado alas a la histórica reivindicación de Marruecos, con el que ha estrechado su relación durante la Administración del presidente Donald Trump, sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla. Un discurso que también ha encontrado eco en Israel y añade una dimensión diplomática que va más allá de la gestión migratoria.
Ceuta reivindica su españolidad y clama por seguir unida ante los que "siembran odio"
Ceuta es una ciudad que tiene un profundo sentimiento de identidad que a veces cuesta entender a los que no han nacido en ella. Una ciudad donde ondea la bandera española en balcones y edificios más allá de los grandes momentos deportivos. Donde se escucha español y dariya - árabe- y hay chicas en shorts y otras con pañuelos cubriéndose la cabeza. En la que se celebra el Ramadán y la procesión de la virgen de África - que pese a la suspensión de las fiestas sí tendrá este año su ofrenda floral y su desfile procesional este miércoles 5 de agosto-.
La relación con el país vecino es constante, de ahí que muchos tengan claro su teoría de lo que desató estos días la mayor crisis migratoria que ha vivido Ceuta, España, con la entrada masiva de más de 60.000 personas – algunas fuentes lo elevan a 88.000- en una ciudad que tiene una población censada en más de 84.000 habitantes. “Se veía venir”, “en Castillejos había ambiente”, relatan ceutíes.
Marruecos elude su responsabilidad y atribuye a las mafias y la desinformación la entrada masiva de migrantes en Ceuta
Marruecos apunta a "informaciones engañosas" y a la esperanza de muchos de no ser retornados como los principales motivos que empujaron a miles de personas a dirigirse a Ceuta el jueves. Las autoridades marroquíes han guardado silencio hasta este domingo, cuando el Ministerio del Interior ha emitido un comunicado en el que señala que, de momento, tienen constancia de diez personas muertas por ahogamiento en el lado marroquí, además de otra que falleció por la caída desde una zona rocosa. También rebajan las cifras del Gobierno español sobre el total de llegadas y defienden su respuesta.
La Comunidad Musulmana de Melilla agradece al Rey su "interés, sensibilidad y cercanía" tras la crisis migratoria
La Comunidad Musulmana de Melilla ha remitido este domingo una carta al Rey Felipe VI en la que expresa su agradecimiento por el "interés, la sensibilidad y la cercanía institucional" demostrados por el jefe del Estado con motivo de los recientes acontecimientos registrados en Ceuta y Melilla.
En la misiva, fechada este 2 de agosto, la entidad manifiesta su "más sincero agradecimiento" por el comunicado emitido por la Casa del Rey y por el contacto mantenido con los presidentes de ambas ciudades autónomas durante la reciente crisis migratoria. Según señala, estas actuaciones poseen "un extraordinario valor institucional y humano", especialmente en un momento en el que la ciudadanía "necesita sentir el respaldo y la presencia de las instituciones que representan la unidad y permanencia de España".
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