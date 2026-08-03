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Crisis migratoria

El Gobierno cesa a una funcionaria de Seguridad Nacional por informar de que habían entrado en Ceuta 49.000 inmigrantes

El cese se ha producido por "pérdida de confianza" y después de que se publicara una alerta en la web del Departamento de Seguridad Nacional

Varios migrantes, el pasado fin de semana en una playa de Ceuta custodiados por policías nacionales.

Varios migrantes, el pasado fin de semana en una playa de Ceuta custodiados por policías nacionales. / MARCOS MORENO / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Madrid

Presidencia del Gobierno ha cesado de forma fulminante en su puesto de confianza a la funcionaria responsable de Comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que publicó en la web una alerta que decía que habían entrado en Ceuta 49.000 inmigrante irregulares, según ha adelantado El País y ha podido confirmar EL PERIÓDICO.

El cese se ha producido por "pérdida de confianza", según fuentes de Moncloa, y se produjo de forma inmediata y por teléfono el mismo viernes. La alerta fue borrada de forma también inmediata y ya no está en la página web del DSN, a pesar de que este dato fue después confirmado oficialmente e incluso las cifras finales fueron mayores.

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En Moncloa se resalta que no se ha despedido a la funcionaria, sino que ha sido relevada de su puesto de responsabilidad. La funcionaria procedía del Ministerio de Defensa. Ahora su situación laboral es disponible sin destino, hasta que se la reubique en otro departamento.

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Fuente: El Periódico

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