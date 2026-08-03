Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenida y extraditada desde TenerifeCierre del Anillo InsularChiringuitos en Las TeresitasDetenidos por malos tratosTiempo en TenerifeCueva de Los CabezazosCrisis migratoria en Ceuta, última hora
instagramlinkedin

Salud

La Fiscalía archiva las dos últimas causas por los cribados de cáncer en Andalucía

Las denuncias se habían realizado a través de distintas fiscalías provinciales y han sido todas archivadas

Pruebas diagnósticas de cáncer de mama en Andalucía

Pruebas diagnósticas de cáncer de mama en Andalucía / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Sevilla

La Fiscalía ha archivado las dos últimas causas que quedaban abiertas por las denuncias formalizadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Según fuentes de la Fiscalía consultadas por EFE la quincena de denuncias, que habían promovido la asociación El Defensor del Paciente, junto con particulares, y las formaciones políticas Izquierda Unida y Adelante Andalucía han quedado archivadas, como ha adelantado el diario Ideal.

A finales del pasado marzo, la Fiscalía informó de que las delegaciones provinciales del ministerio público habían archivado dos denuncias de Granada, otras tantas de Jaén, Sevilla y Almería y una novena examinada en Málaga. En febrero, la Fiscalía Superior de Andalucía había archivado tres denuncias relacionadas con posibles fallos en el sistema andaluz de cribados de cáncer de mama contra cargos públicos aforados al no apreciar indicios de delito y remitió las causas a las fiscalías provinciales para investigarlas de manera individual.

El pasado diciembre, la Fiscalía de Sevilla confirmó por su parte que había acordado el archivo de la investigación sobre la supuesta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud al corroborar la integridad de los datos.

Noticias relacionadas

(Noticia en ampliación)

Fuente: El Correo de Andalucía

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Señorita Chichi irrumpe en la avenida de Anaga como nuevo referente Lgtbiq+ en Santa Cruz de Tenerife
  2. El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria por su cocina canaria de siempre y sus precios económicos
  3. Un año del asesinato de Alberto González Padrón en Tenerife: la justicia busca más tiempo para la investigación
  4. Santa Cruz de Tenerife recuperará la vida en las Ramblas con actividades, puestos de flores y 'mesas de picnic
  5. Canarias se prepara para afrontar los días más duros del episodio de calor: el termómetro rozará los 40 grados
  6. Canarias activa la prealerta por viento: Tenerife podría registrar rachas de hasta 80 km/h este domingo
  7. Arde Bogotá se quita “la espinita” con el público tinerfeño en La Laguna
  8. Granadilla de Abona pone orden en las 2.000 viviendas vacacionales con un plan de inspecciones

Víctor Manuel Pastor toma posesión como nuevo jefe del Grupo de Alerta y Control de Gando

Víctor Manuel Pastor toma posesión como nuevo jefe del Grupo de Alerta y Control de Gando

Detenido un empleado de una tienda de telefonía en Candelaria por estafar más de 13.500 euros

Detenido un empleado de una tienda de telefonía en Candelaria por estafar más de 13.500 euros

Conato de incendio en el norte de Tenerife: helicóptero, Brifor y Bomberos actúan en Pinolere

Conato de incendio en el norte de Tenerife: helicóptero, Brifor y Bomberos actúan en Pinolere

Conato de incendio forestal en el norte de Tenerife

La nueva carretera de El Pris acomete mejoras hidráulicas para evitar inundaciones

La nueva carretera de El Pris acomete mejoras hidráulicas para evitar inundaciones

El CD Tenerife anuncia el fichaje de Roko Jureskin

El CD Tenerife anuncia el fichaje de Roko Jureskin

Multa de 200 euros por transportar bicicletas y no llevar colocada la V-20 en el coche este verano: la DGT extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños

Multa de 200 euros por transportar bicicletas y no llevar colocada la V-20 en el coche este verano: la DGT extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños

El incendio de Burgohondo (Ávila) en "situación favorable" y controlado el de Guadalajara

El incendio de Burgohondo (Ávila) en "situación favorable" y controlado el de Guadalajara
Tracking Pixel Contents