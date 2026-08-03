Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre del Anillo InsularChiringuitos en Las TeresitasIncendio en Santa CruzTiempo en TenerifeViviendas vacacionales en el sur de TenerifeParo en CanariasCrisis migratoria en Ceuta
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva de migrantes

La ciudad estima que quedan entre 3.000 y 5.000 migrantes en la localidad

Migrantes que llegan a Ceuta a nado.

Migrantes que llegan a Ceuta a nado. / Efe

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Ceuta

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha elevado este lunes a 88 la cifra de personas que han aparecido muertas en las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal como consecuencia de la entrada masiva de miles de personas producida el pasado 30 de julio.

Fuentes del Ejecutivo ceutí que preside Juan Jesús Vivas (PP) han informado a EFE de que tienen constancia de este número de fallecidos, la mayoría de los cuales han sido trasladados a las dependencias del antiguo Hospital Militar de la ciudad.

En la mayoría de los casos, la causa de la muerte es el ahogamiento.

Por su lado, la Delegación del Gobierno cifró en 72 el número de fallecidos, según los datos ofrecidos este domingo por el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, mientras que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) eleva la cifra a un centenar.

Marruecos informó en la noche de este domingo de que en sus costas han aparecido once cadáveres.

Miles de migrantes siguen en Ceuta

Además, Vivas ha estimado que quedan entre 3.000 y 5.000 personas migrantes en la ciudad autónoma, indicando que la localidad todavía no ha vuelto a la "normalidad".

Noticias relacionadas

En declaraciones a 'Telecinco', ha subrayado que la "integridad territorial" de España se ha visto "violentada" en Ceuta "a través de una avalancha de 80.000 personas", que es prácticamente la población de la ciudad. "Esa angustia, ese temor y esa sensación de impotencia, de miedo, que vivió la ciudadanía de Ceuta, sigue estando marcada en nuestro estado de ánimo", ha abundado.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Señorita Chichi irrumpe en la avenida de Anaga como nuevo referente Lgtbiq+ en Santa Cruz de Tenerife
  2. El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria por su cocina canaria de siempre y sus precios económicos
  3. Un año del asesinato de Alberto González Padrón en Tenerife: la justicia busca más tiempo para la investigación
  4. Santa Cruz de Tenerife recuperará la vida en las Ramblas con actividades, puestos de flores y 'mesas de picnic
  5. Canarias se prepara para afrontar los días más duros del episodio de calor: el termómetro rozará los 40 grados
  6. Canarias activa la prealerta por viento: Tenerife podría registrar rachas de hasta 80 km/h este domingo
  7. Arde Bogotá se quita “la espinita” con el público tinerfeño en La Laguna
  8. Granadilla de Abona pone orden en las 2.000 viviendas vacacionales con un plan de inspecciones

Ethyan González, futbolista del NorthEast United FC: "Si hubiese seguido con la vida que tenía hace cinco años, hoy no sería futbolista"

Ethyan González, futbolista del NorthEast United FC: "Si hubiese seguido con la vida que tenía hace cinco años, hoy no sería futbolista"

El autor de la portada del disco de Quevedo deja su huella en Los Realejos

El autor de la portada del disco de Quevedo deja su huella en Los Realejos

Romería en La Esperanza 2026

Marvel Tōkon saca los puños con la ciudad de Nueva York bajo amenaza

Marvel Tōkon saca los puños con la ciudad de Nueva York bajo amenaza

Canarias pierde cuatro kilómetros de costa natural al año como consecuencia de la actividad humana

Canarias pierde cuatro kilómetros de costa natural al año como consecuencia de la actividad humana

La Cueva de Los Cabezazos amplía su investigación para desentrañar la vida de los guanches en Tenerife

La Cueva de Los Cabezazos amplía su investigación para desentrañar la vida de los guanches en Tenerife

Los turistas internacionales aumentaron el 4,6 % hasta junio y el gasto, un 7 %

Los turistas internacionales aumentaron el 4,6 % hasta junio y el gasto, un 7 %

Cuestión de confianza

Cuestión de confianza
Tracking Pixel Contents