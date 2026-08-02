Crisis migratoria
Abascal pide la militarización de la frontera y dice que Sánchez "debe estar en la cárcel"
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
MADRID
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este domingo la “militarización” de la frontera de Ceuta con Marruecos y ha culpado de la crisis migratoria al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que “debería estar en prisión”.
En declaraciones a los periodistas en Ceuta, ciudad que visita hoy, Santiago Abascal ha sido muy crítico con la actuación del Ejecutivo central ante lo que considera una “invasión” y ha dicho que todavía hay en la ciudad unos 10.000 migrantes que deben salir “ya”.
Fuente: El Periódico
- Señorita Chichi irrumpe en la avenida de Anaga como nuevo referente Lgtbiq+ en Santa Cruz de Tenerife
- Un motorista en estado crítico al sufrir una caída a su paso por Guía de Isora
- Santa Cruz de Tenerife se va a Granada: el Ayuntamiento ofrece viajes para mayores durante seis días a 233 euros
- Canarias se prepara para afrontar los días más duros del episodio de calor: el termómetro rozará los 40 grados
- Un año del asesinato de Alberto González Padrón en Tenerife: la justicia busca más tiempo para la investigación
- Santa Cruz de Tenerife habilitará aparcamientos en tres solares municipales
- El Cabildo de Tenerife recupera 65.000 metros cuadrados degradados junto a la TF-1
- La Medida en Güímar: el valor de lo sencillo