Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Los comercios abren y el Gobierno coloca una barrera de 500 metros en el mar

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Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados en la costa de Ceuta

Sánchez le ha trasladado a Von der Leyen su "preocupación" por la reacción de gobiernos europeos tras la crisis migratoria

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Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta este sábado las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, de las cuales han regresado ya 53.000 y en la que han muerto al menos 67 personas, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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