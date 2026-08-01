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Crisis migratoria

El Gobierno comienza la instalación de una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar

Cuenta con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad

Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España).

Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

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EP

MADRID

El Gobierno ha informado este sábado del comienzo de la colocación de barreras de contención en la ciudad autónoma de Ceuta tras una noche que ha definido como "con normalidad".

A las 7.50 horas ha empezado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, en Ceuta, informan desde Moncloa esta mañana.

El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad, como parte de una estructura que se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.

Además, un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar "en todo momento" la protección de dicha barrera neumática, señalan las mismas fuentes.

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El Gobierno apunta que la noche en Ceuta ha transcurrido "con normalidad" y añade que las entradas se han detenido "en su totalidad", mientras que las salidas hacia Marruecos han continuado "sin incidentes destacables".

Fuente: El Periódico

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