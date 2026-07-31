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Crisis migratoria

Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ceuta amanece sin cesar el flujo de personas desde Marruecos y con miles de jóvenes deambulando por las calles

El hallazgo de otros tres cadáveres eleva a 18 las víctimas de la entrada masiva

Pedro Sánchez visita este viernes Ceuta para abordar la crisis migratoria

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras seis personas, elevando a quince el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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