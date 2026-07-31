Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ceuta amanece sin cesar el flujo de personas desde Marruecos y con miles de jóvenes deambulando por las calles

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras seis personas, elevando a quince el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

El hallazgo de otros tres cadáveres eleva a 18 las víctimas de la entrada masiva en Ceuta El hallazgo en las últimas horas de otros tres cadáveres en el entorno de la frontera de Ceuta con Marruecos ha elevado a 18 la cifra de fallecidos cuando pretendían entrar a nado por el paso fronterizo ceutí, aunque no se descarta que ese número pueda aumentar. Fuentes policiales han confirmado a EFE que los 18 muertos se han encontrado en las inmediaciones del espigón fronterizo, por donde se produjo la entrada de miles de personas desde el país vecino.

Violentos enfrentamientos en el intento masivo de entrada de personas a Ceuta y Melilla Cientos de personas han protagonizado en las primeras horas de este viernes violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla. Desde la localidad marroquí de Castillejos, fronteriza con la ciudad norteafricana española de Ceuta, grupos de personas intentaron forzar la valla y lanzaban piedras contras las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.

Ceuta amanece sin cesar el flujo de personas desde Marruecos y con miles de jóvenes deambulando por las calles La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido hoy con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado, según ha podido comprobar Europa Press. Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España. El Ejército ha colocado sus tanques en la puerta de acceso a Ceuta desde el espigón para impedir que se dispersen y redirigir a los inmigrantes hacia el Polígono del Tarajal, una zona repleta de naves.

La frontera de Melilla sigue cerrada y se acumulan cientos de coches del Paso del Estrecho El paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla, sigue cerrado desde anoche, cuando quedó inoperativo por intentos de entrada de migrantes, mientras se acumulan cientos de vehículos y viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) para pasar al país vecino. Según ha podido comprobar EFE, sigue habiendo un importante trasiego de patrullas de la Guardia Civil en las inmediaciones del control fronterizo, algunas de ellas custodiando y abriendo camino a grandes camiones del Ejército que se dirigían hacia la valla.

El embajador de Israel ante la ONU afea la política migratoria de España en plena crisis migratoria en Ceuta El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha arremetido este viernes contra la política migratoria del Gobierno de España, a propósito de la crisis migratoria en Ceuta desatada por la entrada masiva de personas a través de la frontera con Marruecos, al tiempo que ha instado a Madrid a explicar "por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África". "España, que nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel, ha declarado el estado de emergencia en Ceuta, tras la crisis provocada por su política de inmigración", ha manifestado Danon en un mensaje en redes sociales, pese a que no ha tenido lugar tal declaración.

El delegado del Gobierno en Canarias pide preservar la relación con Marruecos en un "día complicado" por la crisis en Ceuta El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, puso el foco en la importancia de preservar las relaciones bilaterales entre España y Marruecos pese a la complejidad del momento. “Hoy es un día complicado”, reconoció, al tiempo que expresó su deseo de que “no se arruine ese compromiso de ayudar a volver a la normalidad en la frontera”. Por su parte, la cónsul en Canarias, Fatiha El Kamouri, evitó pronunciarse sobre el asunto. Leer más

Andalucía, una frontera sur pendiente de Ceuta: "Lo que ocurre no se puede enmarcar en ningún concepto de normalidad" El episodio de presión migratoria que vive Ceuta, donde más de 2.000 personas han entrado a nado en las últimas horas, no obliga a la Junta de Andalucía a activar ningún dispositivo propio. La crisis, sin embargo, ya ha provocado la movilización de recursos andaluces de las organizaciones sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y podría terminar alcanzando a las plazas estatales de acogida situadas en la comunidad. Andalucía es frontera sur y mira de frente a Marruecos. Es pura geografía. De momento, España y Marruecos han acordado la devolución de las personas que han entrado irregularmente en territorio español, pero este proceso, que confirman fuentes oficiales, no es inmediato. Pedro Sánchez viaja este viernes a Ceuta para tomar directamente las riendas de una crisis que ha movilizado al Ejército español. Leer más

PP y Vox coinciden en responsabilizar a Sánchez en exclusiva de la crisis en Ceuta y reclaman "recuperar el control" "Recuperar el control ya". Con estas cuatro palabras concluyó Alberto Núñez Feijóo el vídeo mediante el que este jueves se pronunció sobre la crisis en Ceuta, ante la llegada masiva de miles de inmigrantes procedentes de Marruecos. En ningún momento se refirió al régimen de Mohamed VI, salvo para reclamarle a Pedro Sánchez que activase una vía diplomática de solución con "Marruecos y la Unión Europea". Tampoco Santiago Abascal -en un lenguaje mucho más crudo y acusando al presidente del Gobierno de haber provocado lo que calificó como "invasión" por el proceso de regularización migratoria aprobado por el Ejecutivo- mencionó a la dictadura marroquí en su primera intervención sobre la crisis, donde no dudó en responsabilizar al presidente de cualquier agresión o incidente violento que pueda producirse a futuro en la ciudad autónoma. Leer más

Sánchez viaja este viernes a Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la crisis migratoria provocada por la llegada este jueves de miles de personas de forma irregular desde Marruecos, nueve de los cuales han muerto cuando intentaban llegar a nado a la ciudad. Sánchez se desplazará a la frontera del Tarajal para reunirse con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, posteriormente, participará en un encuentro de coordinación en el Palacio de la Asamblea con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como el director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y responsables de Cruz Roja.