Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaOla de vandalismo en Santa CruzAeropuerto de Tenerife SurTMT La PalmaCD TenerifeTiempo en TenerifeDesalojo en BenijoBúnkeres Canarias
instagramlinkedin

Crisis migratoria

El presidente de Ceuta critica la "insuficiente" respuesta del Gobierno y asegura que son 60.000 las personas que han entrado

Junta de Portavoces de Ceuta con el presidente, Juan Jesús Vivas en el centro.

Junta de Portavoces de Ceuta con el presidente, Juan Jesús Vivas en el centro. / GARIELA SARDÁ NUÑEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"Tardía e insuficiente". De esta manera ha calificado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la respuesta ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez a la crisis migratoria en la que se encuentra sumida la ciudad autónoma desde este pasado jueves. Tras la visita del jefe del Ejecutivo y su posterior comparecencia, en la que ha tildado la llegada masiva de migrantes de una "violación de la integridad territorial de España", Vivas ha asegurado que la situación es "absolutamente insostenible" y ha elevado a 60.000 las personas que han entrado de manera irregular a Ceuta.

Rodeado por los portavoces de todos los partidos presenten en la Asamblea de la ciudad autónoma, Vivas ha asegurado que esta cifra de 60.000 personas -fuentes de la Guardia Civil aseguraban a primera hora de hoy que eran 49.000- es igual al 70% de la población ceutí y que de extrapolarlo al territorio peninsular sería como si entraran 34 millones de personas. "Evidentemente, esta es una cifra que es imposible de asimilar y está más que justificada la sensación de la ciudad de inseguridad, inquietud, impotencia y abandono", ha dicho".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
  2. Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
  3. Hilton, el gigante del turismo de Estados Unidos, desembarca en Tenerife con dos complejos de apartamentos en Costa Adeje
  4. Desalojan a más de 70 bañistas en Benijo, la playa de Santa Cruz de Tenerife cerrada por peligro de desprendimientos
  5. Ya hay fecha para el inicio de la construcción de la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur: será en otoño de 2027
  6. Santa Cruz de Tenerife reabre al tráfico la céntrica calle de La Rosa tras la obra más larga de la última década: aceras anchas, 40 árboles y ni un solo aparcamiento
  7. Entran en vigor las restricciones por riesgo de incendios en Tenerife: esto es todo lo que queda prohibido
  8. El fichaje del lateral Jureskin reduce la búsqueda del CD Tenerife a un nueve

Confirmado por el Ministerio de Trabajo: la nueva ley del control horario podría aprobarse en septiembre y el fichaje digital será obligatorio próximamente

Confirmado por el Ministerio de Trabajo: la nueva ley del control horario podría aprobarse en septiembre y el fichaje digital será obligatorio próximamente

Multa de 3.000 euros por quedarse sin gasolina durante un desplazamiento de verano por carretera e incumplir la normativa: la DGT vigila los vehículo tinerfeños

Multa de 3.000 euros por quedarse sin gasolina durante un desplazamiento de verano por carretera e incumplir la normativa: la DGT vigila los vehículo tinerfeños

Advertencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: la Policía Local multará a quienes accedan a la playa de Benijo

Advertencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: la Policía Local multará a quienes accedan a la playa de Benijo

Así desaloja la unidad de drones de la Policía Local a los bañistas de Benijo, en Santa Cruz de Tenerife

El Hospital Universitario de Canarias registró 237 aterrizajes de helicópteros medicalizados en 2025

El Hospital Universitario de Canarias registró 237 aterrizajes de helicópteros medicalizados en 2025

Vandalismo contra los taxis en Santa Cruz de Tenerife

El desencanto

El desencanto

EÓLICA 2026 cierra su cartel con Âme Live, Paula Tape y Hunee para su festival en Tenerife

EÓLICA 2026 cierra su cartel con Âme Live, Paula Tape y Hunee para su festival en Tenerife
Tracking Pixel Contents