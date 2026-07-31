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María Jesús Montero entra en la dirección del Grupo Socialista del Senado

Su nombramiento en el Senado responde a que todos los miembros de la dirección del Grupo Socialista en la Cámara Alta son portavoces adjuntos y forma parte de la dirección del Grupo por su condición de vicesecretaria general del PSOE

María Jesús Montero.

María Jesús Montero. / EP

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EFE

Madrid

La actual secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, entrará el próximo sábado en la dirección del Grupo Socialista del Senado, en el será nueva portavoz adjunta, han informado a EFE fuentes del partido y del Grupo.

Montero fue designada senadora por el Parlamento de andalucía en el Pleno de la cámara autonómica del pasado 23 de julio, junto a otros dos diputados socialistas, cuatro del PP y dos de Vox, elegidos en las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Su nombramiento en el Senado responde a que todos los miembros de la dirección del Grupo Socialista en la Cámara Alta son portavoces adjuntos y forma parte de la dirección del Grupo por su condición de vicesecretaria general del PSOE, han indicado a su vez fuentes del PSOE de Andalucía

Los tres diputados autonómicos socialistas designados senadores, Montero, Susana Díaz y Juan Espadas, que es el portavoz en el Senado, son tres pesos pesados del partido en Andalucía y han sido los últimos candidatos a la presidencia de la junta de Andalucía frente al popular Juanma Moreno.

La exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda acudió el pasado lunes al Registro del Senado para perfeccionar la condición de senadora y como decidió ese día la dirección del Grupo, será este sábado, 1 de agosto, cuando serán efectivos los nombramientos.

Ahora, la dirección del Grupo Socialista del Senado estará formada por Juan Espadas como portavoz; Alfonso Gil como secretario general y portavoz adjunto; y María Jesús Montero, César Mogo, María Fernández, Amparo Marco, Inma Sánchez y María Teresa Macías como portavoces adjuntos, según han informado a EFE fuentes socialistas de la Cámara Alta.

La llegada de Montero a la dirección del PSOE en el Senado, que permitirá a la exvicepresidenta seguir en primera línea de los debates políticos de ámbito nacional, ha sido recibida por la portavoz del PP en la Cámara, Alicia García, con ironía.

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"De vicepresidenta a firmar el peor resultado de la historia del PSOE andaluz. Y de ahí, portavoz adjunta en el Senado. Bienvenida a la Cámara donde investigamos la corrupción del Gobierno del que formó parte. Aquí nadie ha olvidado de dónde viene", ha escrito García en X.

Fuente: El Correo de Andalucía

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