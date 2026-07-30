Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Al menos nueve personas mueren al intentar entrar a nado en la ciudad española

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

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Cinco claves de la sentencia que evita la devolución de los migrantes que llegan a nado a Ceuta El pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo (TS) dictó sentencia resolviendo un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Gobierno porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez devolvió a varios migrantes que llegaron a nado a Ceuta el 14 de noviembre de 2023. El Alto Tribunal resolvió que las llamadas devoluciones en caliente son un procedimiento excepcional que solo es aplicable en las fronteras terrestres, no en el mar. (Seguir leyendo)

Exteriores rechaza que la crisis de Ceuta sea una represalia por el acercamiento a Argelia La entrada a nado de varios miles de jóvenes marroquíes en Ceuta este jueves es la peor crisis migratoria entre España y Marruecos desde 2021. El 17 de mayo de ese año, cerca de 9.000 personas entraron en la Ciudad Autónoma desde Marruecos, muchas de ellas a nado, en una crisis migratoria sin precedentes que se prolongó durante varios días. (Seguir leyendo)

Al menos siete personas mueren al intentar entrar a nado a Ceuta La Guardia Civil ha recuperado este jueves los cadáveres de seis personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo ha recuperado otro más, lo que eleva a siete el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva. Según los datos facilitados a EFE por fuentes policiales, el primer hallazgo se ha producido a primera hora de esta mañana y ha sido localizado por la embarcación Salvamar Atria, con base en Ceuta, que se ha encargado de su recuperación del agua y su traslado al puerto. Lucía Feijoo Viera

Sánchez visita este viernes Ceuta El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará Ceuta mañana viernes, 31 de julio, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlask, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma con la entrada sin control de miles de personas desde Marruecos. El jefe del Ejecutivo se desplazará a las 11.40 horas hasta la frontera del Tarajal, en donde mantendrá un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Bruselas ofrece apoyo al Gobierno de España La Comisión Europea ha ofrecido este jueves reforzar el apoyo a España con asistencia financiera, técnica y operativa, incluido a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), para "controlar la situación" en Ceuta, al tiempo que ha asegurado que mantiene contactos con las autoridades marroquíes para garantizar que adopten "medidas inmediatas" que pongan fin a las "peligrosas travesías" hacia la ciudad autónoma. (Seguir leyendo)