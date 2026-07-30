El Gobierno de Ayuso pone a la venta el ático de Chamberí y donará lo recaudado a los afectados por los incendios

Tras la intensa polémica suscitada a raíz de conocerse que la Comunidad de Madrid adquirió un ático en el distrito madrileño de Chamberí para su uso como oficina de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante unas obras de reforma en la Real Casa de Correos, el Gobierno regional ha decidido poner en venta y destinar lo recaudado a ayudas a los afectados por los incendios.

"Planifica Madrid, empresa pública de la Comunidad de Madrid que tiene como objeto la gestión de patrimonio inmobiliario del Gobierno regional, ha iniciado el proceso de venta de varios inmuebles con el fin de ampliar, con lo obtenido en la operación, el presupuesto destinado a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio", señalan fuentes regionales. "La venta de estos cinco inmuebles, situados en la Gran Vía de Madrid y en el Paseo del General Martínez Campos, supondrá unos ingresos estimados de 20 millones de euros para las arcas de la Administración regional".

El ático, según desveló ayer El País, fue comprado en abril por la empresa pública Planifica Madrid y se encuentra en el paseo del General Martínez Campos. Se trata de una vivienda de 485 metros cuadrados, 199 de ellos correspondientes a una terraza, cuyo precio no ha sido hecho público por el Ejecutivo autonómico, aunque se estima que el valor de mercado podría alcanzar varios millones de euros.

La Comunidad explicó inicialmente que Ayuso y un equipo reducido podrían utilizarlo temporalmente como oficina durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. La presidenta madrileña matizó posteriormente que su destino definitivo no está decidido y defendió la búsqueda de un lugar en el que poder mantener reuniones institucionales durante los trabajos en la Puerta del Sol.

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Más allá de la cuestión política, la polémica suscitada tiene una vertiente urbanística porque el inmueble mantiene actualmente un uso residencial. Tal y como señaló ayer la oposición, el planeamiento actual restringe la implantación de oficinas y usos dotacionales en los áticos de edificios residenciales como este y únicamente contempla, bajo determinadas condiciones, la posibilidad de compatibilizar la vivienda con un despacho profesional doméstico que no ocupe más de un tercio de la superficie.

Fuente: El Periódico de España