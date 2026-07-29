El juez autoriza nuevas indagaciones en las cuentas de Zapatero, en la de sus hijas y su secretaria tras detectar la UDEF "operativas financieras" sospechosas

El juez José Luis Calama ha autorizado a los expertos antiblanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía a ampliar información sobre varias cuentas del expresidente José Luis Zapatero, sus hijas Alba y Laura y su secretaria Gertrudis Alcázar tras recibir un nuevo oficio de la UCO que apunta a "operativas financieras en las que han sido observadas ciertas divergencias respecto de los importes de flujos de capitales investigados", por lo que se hace necesario disponer de información bancaria más completa.

Sobre la secretaria, el juez destaca en su auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que aunque no se han detectado ingresos desde el entramado hacia sus cuentas, "su rol funcional en la organización justifica el análisis patrimonial". Entre otros datos, porque adquirió una vivienda por 132.055 euros sin financiación hipotecaria, mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023, "sin operaciones compensatorias que expliquen su capacidad económica".

En la resolución adoptada este miércoles por el magistrado de la Audiencia Nacional, que investiga presuntos delitos de tráfico de influencia y blanqueo de capitales, se responde a un requerimiento de los agentes, que hicieron su petición tras ser incorporada "información procedente de Inteligencia Financiera, así como de información tributaria" esta última derivada de los datos y declaraciones aportados por los propios investigados ante Hacienda.

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Así, entre otras medidas se da luz verde a los funcionarios adscritos a la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF a ampliar la información que se considere pertinente sobre varios productos bancarios, "con la advertencia de que en el caso de que los Servicios Centrales de la entidad bancaria no tengan acceso a dicha información, bajo ningún concepto se contacte con la sucursal bancaria en cuestión".