El Gobierno indulta a Laura Borràs, expresidenta del Parlament catalán condenada por corrupción

El Consejo de Ministros ha acordado hoy conceder cinco indultos. El primero de ellos es un indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, condenada en su día por corrupcion, por el que se le conmutará la pena de prisión de 4 años, 6 meses y 1 día por otra de dos años. El resto de la pena (multa e inhabilitación de 4 años y 1 día) se mantiene.

El indulto, según explica el comunicado de Justicia, se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que la condenó, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".

Si bien, el Tribunal Supremo confirmó en febrero de 2025 la condena por prevaricación y falsedad documental impuesta a Borràs. La pena impuesta fueron cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación, además de una multa de 36.000 euros, por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la ILC entre 2013 y 2018. El tribunal alegaba asimismo que Borràs no buscaba obtener un "lucro personal", sino el "enmascaramiento" ante los órganos de control. No obstante, cabe recordar que la Fiscalía Superior de Justicia de Catalunya se opuso al indulto al no ver arrepentimiento en Borràs.

La medida de gracia aplicada a la que también fue diputada en el Congreso se produce en un momento en el que el Tribunal Supremo está aplicando la ley de amnistía tras recibir el aval del Trubunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Fuentes de Junts consultadas por EL PERIÓDICO se muestran sorprendidos por esta decisión de la que, dicen, no tenían constancia.

Otros casos

El segundo es un indulto parcial al artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a 8 años de prisión, 8 de inhabilitación y una multa. Se indulta la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento y se mantienen el resto. El indulto, cuya solicitud han promovido numerosos artistas y personas del sector audiovisual, responde a motivos humanitarios relacionadas con su estado de salud.

La Audiencia de Oviedo la que condenó a Grueso en junio de 2020 a ocho años de cárcel por delitos continuados de malversación de caudales. El Tribunal Supremo confirmó después la condena a ocho años de cárcel por apropiarse de fondos de la Fundación Niemeye.

En tercer lugar, el Gobierno ha acordado indultar de forma parcial al exalcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez. Con ello, se conmuta la pena de prisión impuesta (tres años) por otra de dos años, si bien se mantiene la pena de inhabilitación de siete años. La solicitud contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, el aval del grupo popular y el grupo socialista de Linares, el apoyo del Ayuntamiento de esta localidad y el de una asociación vecinal que recabó una cifra relevante de firmas a su favor en el municipio.

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Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado indultar parcialmente a dos personas más (ciudadanos particulares, no públicos) condenadas por delitos contra la salud pública a las que se les conmutarán las penas de 3 y 4 años y medio de prisión por una de dos años. Las dos contaban con informes favorables de los tribunales sentenciadores y del Ministerio Fiscal.