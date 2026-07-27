Entrevista en La Sexta
Rufián cierra la puerta a ser presidente del Gobierno: "Me tengo que presentar en Cataluña con ERC"
"Los partidos no son iglesias y nosotros no somos sacerdotes", defiende el portavoz de Esquerra en el Congreso
El Periódico
Gabriel Rufián ha descartado convertirse en candidato a presidente del Gobierno al frente de la coalición de izquierdas que propugna a nivel estatal, aunque sí ha lanzado un recado a su partido ante la posible tentación de buscarle un recambio. "Yo creo que me tengo que presentar en Cataluña con ERC liderando un frente del tipo que yo planteo", afirmó el sábado en una entrevista en La Sexta, en la que insisitó en que Esquerra debe "tomar las riendas de ese frente", algo que la dirección republicana rechaza por completo.
Al portavoz de ERC en el Congreso le "consta" que en Cataluña "se está hablando para conseguir" ese frente de izquierda, y sostiene que, en caso de lograrlo, la fórmula podrá "ser humildemente imitada en otros sitios". "Creo que hay voces que se tienen que aglutinar", defendió Rufián, quien aseguró que si en algún momento se tiene que ir de la primera línea política, lo hará "con la conciencia muy tranquila".
"Los partidos no son iglesias y nosotros no somos sacerdotes. Yo no estoy aquí para leer un dogma, sino para intentar ser útil", afirmó el dirigente de ERC tras advertir de que en su mano estaba "iniciar el debate sobre la izquierda, pero no determinar cómo se acaba". "Yo tengo mis valores, que son ser republicano. Votaría 'sí' en un referéndum de autodeterminación, soy progresista, feminista y ecologista (...). Pero, para mí, ser independentista es un estado transitorio. Yo quiero que Cataluña sea una república independiente si su gente lo quiere y quiero que eso sea posible, que se vote", aseguró.
No obstante, Rufián reconoció que no piensa igual que hace 10 años. "A mí lo que me choca es que choque que los políticos evolucionen y se adapten a la realidad. La hemeroteca está para mejorar y reflexionar. A mí no me duele decir que pienso diferente en muchas cosas", remachó.
Fuente: El Periódico
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