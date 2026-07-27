Pedro Sánchez, en el incendio de la Vall d'Uixó: "Quedan horas difíciles, horas complejas"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha visitado este mediodía el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de la Vall d'Uixó, y ha apuntado que “quedan horas difíciles, horas complejas. Vamos a tener un aumento de las temperaturas en las próximas horas y en los próximos días”.

En relación con todos los incendios que asolan España, incluido el de la Vall, ha indicado que el Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros “un real decreto ley de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil”. “Las subdelegaciones del Gobierno trabajarán de forma coordinada con ayuntamientos, diputaciones y el resto de administraciones para valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios”, ha indicado Sánchez en la Vall d’Uixó.

Al lado del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, Sánchez ha pedido que se firme el pacto de Estado contra el cambio climático. “En septiembre del año pasado propuse un pacto de Estado vinculado con la emergencia climática. Tenemos que hacer caso a la ciencia y reforzar la prevención para que la respuesta sea menos grave y la recuperación mucho más rápida.”

El jefe del Ejecutivo, escoltado por la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, ha hablado también sobre las noticias falsas que indican que estos incendios se provocan con propósitos espurios. “Pido a la ciudadanía que no atienda a los bulos, como que los incendios se provocan para hacer plantas fotovoltaicas o que no se puede limpiar el monte. Efectivamente, puede haber incendios provocados. Vamos a ver exactamente cuál es el resultado de la investigación”, ha aseverado Sánchez. Este incendio, tal y como han indicado fuentes de la Delegación del Gobierno, “no parece que se haya producido por causas naturales”.

La llegada del presidente Sánchez a esta localidad castellonense, donde el sábado se originó el incendio que ya calcina 7.200 hectáreas en la Serra d’Espadà, ha comenzado con el líder del Ejecutivo saludando a los representantes de todos los cuerpos de emergencias que trabajan en contener este fuego. Son más de 400 efectivos y 25 medios aéreos los que este lunes se esfuerzan por tratar de estabilizar un incendio que sigue activo pero que ya está dentro de los márgenes posibles de extinción. En la mañana del tercer día de incendio, el jefe del operativo, el bombero Fernando Pérez, ha dicho que hoy “no será posible estabilizar el incendio” y que “en las próximas horas habrá una ventana más complicada de rachas de viento de 30 km/h”. Los brotes que más preocupan están en Eslida, el Montí de Onda y las urbanizaciones de Betxí. En la Vall ya no hay llama. Pérez destacó no obstante los avances, porque han pasado “de no poder combatir el incendio a poder trabajar para mermar su desarrollo”.

En relación a estos trabajos, el presidente Sánchez ha pedido a los ciudadanos “que se ven desalojados o confinados, que tengan paciencia y comprensión”. “Las decisiones que estamos tomando tienen como objetivo salvaguardar sus vidas”, ha indicado, al tiempo que también se ha referido a que la misión es evitar que el fuego alcance núcleos urbanos. Son más de 16.000 personas las evacuadas por el fuego de la Vall, y decenas de miles de confinados: solo la Vall y Onda, dos poblaciones confinadas, tienen conjuntamente más de 50.000 habitantes.

Sánchez, que en los pasados días visitó los graves incendios de Madrid y Ávila, que han coincidido con este incendio de la Vall, ha insistido en que este año “ya son más de 170.000 hectáreas quemadas” en toda España. “Eso supone multiplicar por seis el total de hectáreas calcinadas el año pasado. Y 2025 ya fue un año particularmente difícil”, ha lamentado el presidente.

Por último, el socialista ha recalcado que hoy mismo ha anunciado medidas dentro de su plan contra la emergencia climática, “entre ellas la creación de más de 1.000 refugios climáticos en todo el país, muchos de ellos vinculados a la Administración General del Estado”. Asimismo, ha pedido al resto de administraciones que hagan movimientos en esa dirección para proteger a los ciudadanos más expuestos a la crisis climática.

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