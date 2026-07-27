Las acusaciones ajustan su petición de cárcel para Begoña a los 13 años pero mantienen la necesidad de interrogar a Sánchez ante el jurado

Las acusaciones populares personadas contra Begoña Gómez han reducido de los 24 a los ... años de cárcel su petición de condena para la esposa de Pedro Sánchez en el juicio que la sentará ante un jurado popular por delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos relacionados con la creación de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y la labor de su asistente en Moncloa. El instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, se vio obligado a pedir este ajuste en sus escritos de acusación provisional después de que la audiencia Provincial anulara los de apropiación indebida y corrupción en los negocios.

Así se señala en el escrito presentado este lunes por la acusación liderada por Hazte Oír, que también rebaja la petición para la asesora Cristina Álvarez, de los 22 a los 6 años de prisión. No obstante, se mantienen otras peticiones del escrito inicial, como la necesidad de interrogar a Pedro Sánchez como testigo ante el jurado popular.