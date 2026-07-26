Begoña Gómez aprovecha la inexistencia de norma sobre la figura del cónyuge para buscar su absolución frente al jurado

Los delitos imputados por el juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno -- tras el recorte de sus pretensiones iniciales por parte de la Audiencia Provincial de Madrid--, son los de tráfico de influencias y malversación, que se relacionan con su actividad en una cátedra de la Universidad Complutense y determinadas gestiones relacionadas con esta labor por parte de la persona que le fue asignada en Moncloa como su asistente personal, Cristina Álvarez.

Por ello, una de las claves de la defensa que ejerce el exfiscal y exministro del Interior Antonio Camacho pasa por hacer ver al jurado popular frente al que se sentará en los próximos meses que no existen unas normas que ella haya podido vulnerar como mujer de Pedro Sánchez y que limiten legalmente ni su actividad profesional en una universidad o el uso dado a su colaboradora.

De hecho, una de las pruebas a las que la defensa da más relevancia es la pericial realizada por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Julio Víctor González García, que concluye la necesidad de que el cónyuge del jefe del Ejecutivo cuente con asesores, como han hecho sus antecesoras con el Palacio de La Moncloa.

Patrones de 50 años

"Los caracteres del puesto de trabajo del cónyuge del presidente del Gobierno se han configurado por un actuar común de los últimos 49 años, respondiendo a patrones similares y en donde los cambios que se han producido han sido menores y han derivado de necesidades propias de cada una de las consortes", señala el informe.

Sonsoles Espinosa, Elvira Fernández, Ana Botella y Carmen Romero / R

En el caso de todas las esposas de presidentes españoles, mantiene este experto, no han sido elegidas por la ciudadanía, no tienen ningún cargo público, pero se espera de ellas que cumplan cierto papel institucional. A juicio de este experto, por lo tanto, "podría hablarse de un trabajo (no remunerado) que limita su autonomía y su desarrollo personal".

Hay otro aspecto sobre el que la defensa de Begoña Gómez espera que el jurado popular ponga el foco: el palacio de la Moncloa es a la vez la sede de la Presidencia del Gobierno y la residencia oficial de Sánchez y su familia. Estas circunstancias obligan "a que el personal de apoyo al cónyuge del presidente lo sea, no solo de su actividad institucional o familiar, sino también de su actividad profesional", según mantiene. Si esto es así, no habría nada malo en que Álvarez hubiera enviado mails relacionados con la cátedra de la Complutense o asistido a reuniones con su jefa.

Las mujeres del PP

El informe detalla el papel del personal de asistencia a los cónyuges desde 1977, desde la presidencia de Adolfo Suárez a la actualidad, y concluye que existe una "aceptación social de la existencia de este equipo personal del consorte", por ejemplo ante la enorme correspondencia que reciben por parte de la ciudadanía, a pesar de no ostentar cargo público. Por eso, el jurista habla de la la normalidad con que la sociedad asume el uso de sus asistentes también para actos privados, y cita a Ana Botella, mujer del expresidente José María Aznar, en lo relativo a la organización de la boda de su hija o el apoyo en la campaña a la Alcaldía de Madrid.

También se refiere este estudio a la esposa de Rajoy, Elvira Fernández, para aludir a la amistad previa entre esta y su asistente María García Castro; una situación que se repitió en los casos de Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, Botella y la propia Gómez con respecto a Cristina Álvarez, ya que fueron compañeras de trabajo.

Cocineros en Moncloa

Esta postura es la que ha venido defendiendo la defensa de Begoña Gómez, que ha recurrido el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que concluía su instrucción insistiendo en llevar a la esposa del jefe del Ejecutivo ante un jurado popular y resumiendo los indicios de delito contra ella.

El abogado Antonio Camacho se detiene especialmente en atacar razones que encuentra el juez para ver malversación de caudales públicos en la actuación de la asistente personal Cristina Álvarez por intervenir en algunas gestiones relacionadas con la cátedra que Begoña Gómez codirigía en la Universidad Complutense, argumentando que esta postura supondría imputar incluso a quienes le cocinan o sirven en Moncloa.

En este punto, la defensa viene incidiendo ante el juez Peinado en varios escritos sobre a inexistencia de un Estatuto de la cónyuge del Presidente del Gobierno, lo que provoca que la figura no esté regulada. Es por ello que combate el distingo realizado por el magistrado entre actividades privadas e institucionales tanto de Begoña Gómez como de las personas que asisten a las necesidades diarias de la familia del presidente del Gobierno en Moncloa. Si seguimos la tesis del instructor de la causa, "solo podrían prestárselas a la cónyuge del presidente en aquellos supuestos en que acompañase físicamente al titular de la Presidencia, desconociendo una faceta privada que existe y requiere de un apoyo logístico y material, dada la convivencia en una residencia oficial".

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su llegada a declarar por el ‘caso Begoña Gómez’, en los Juzgados de Plaza de Castilla, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Gustavo Valiente - Europa Press

Hechos reconocidos

También en el escrito de defensa presentado el pasado 18 de mayo de cara al juicio con jurado que se terminará celebrando --al haberlo avalado la Audiencia Provincial de Madrid-- la defensa reconoce el papel de Álvarez.

Para ello, la excompañera de trabajo de Gómez tuvo que ser nombrada "funcionaria eventual" con una disponibilidad de 24 horas 7 días a la semana y jornada en régimen de especial dedicación. En su labor diaria "predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza" comprendiendo en tales actuaciones, las de la gestión de la agenda y la preparación de reuniones, visitas y eventos, la gestión y administración de las comunicaciones, asistencia telefónica y documental, el acompañamiento en desplazamientos y la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores etc.

Dentro de esta actividad, la propia defensa de la mujer de Sánchez reconoce que Álvarez remitió "un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales" a Begoña Gómez, siempre desde su cuenta de correo electrónico particular. En todo caso, para esta parte "la remisión de dichos correos no ha afectado en absoluto al correcto cumplimiento de sus funciones y por ello no ha supuesto, tampoco, ningún menoscabo de recursos públicos".