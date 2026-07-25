Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vandalismo en Santa CruzNuevos terremotos en el TeideMiles de vecinos de Tenerife, sin luzArte en CanariasContaminación en Playa JardínTiempo en TenerifeCD Tenerife
instagramlinkedin

Fuegos forestales

Sánchez anuncia que los incendios de Madrid y Ávila pasan a tratarse como uno solo

El presidente del Gobierno afirma que el mando de la emergencia queda unificado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ceniceros (Madrid)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante.

Sánchez se ha expresado así tras visitar la zona afectada por el incendio de la sierra oeste de Madrid y el puesto de mando avanzado y asistir a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, donde se ha saludado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

CENICIENTOS (C. DE MADRID), 25/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, este sábado. Las llamas siguen devorando parte de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila en unos incendios extremos, que han consumido ya unas 20.000 hectáreas y han obligado a desalojar o confinar a 60.000 personas mientras avanzan sin control, aunque las autoridades ven una oportunidad en los trabajos de extinción debido a la mejoría de las condiciones meteorológicas. EFE/Mariscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos. / Mariscal / EFE

"Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en salvaguardar las vidas de los ciudadanos, defender los núcleos poblacionales y finalmente en luchar contra los incendios", ha dicho Sánchez, quien ha subrayado que la situación "sigue siendo compleja" por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos.

Noticias relacionadas y más

Por su lado, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos, ha explicado que la decisión de unificar el mando ha sido suya y que la ha tomado para tratar la gestión de estos fuegos de manera conjunta y "ganar tiempo".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santa Cruz de Tenerife se queda sin la playa de Benijo: el Gobierno de España rechaza la obra de emergencia para reabrir la zona de baño
  2. Adiós a pasar la ITV: la DGT confirma que los conductores tinerfeños que tengan estos vehícuslo pueden librarse de la inspección
  3. Incidente aéreo en Tenerife Sur: un avión de easyJet da media vuelta y regresa de emergencia por una pelea multitudinaria a bordo
  4. La Laguna convoca el 31 de julio los exámenes para cubrir 61 plazas en el Ayuntamiento
  5. Vandalismo en Santa Cruz de Tenerife: una oleada de incendios calcina 14 contenedores y afecta a seis vehículos
  6. Noche movida en las entrañas del Teide: se registran más de 500 terremotos en un enjambre inusual
  7. Dimite el director del Puerto de Santa Cruz de Tenerife por 'motivos personales
  8. El CD Tenerife gana el primer derbi a la UD Las Palmas: lidera la audiencia con un 7,2 % de 'share' y 26.000 espectadores de media

DIRECTO | Señal en directo del incendio de la Sierra Oeste de Madrid

DIRECTO | Señal en directo del incendio de la Sierra Oeste de Madrid

DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado y las zonas afectadas por los incendios en Madrid

DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado y las zonas afectadas por los incendios en Madrid

Etapa 20 del Tour de Francia 2026, en directo

Etapa 20 del Tour de Francia 2026, en directo

Medidas para combatir el calor en Santa Cruz de Tenerife: el Ayuntamiento estudia crear refugios climáticos en más de 50 sedes

Medidas para combatir el calor en Santa Cruz de Tenerife: el Ayuntamiento estudia crear refugios climáticos en más de 50 sedes

El Retablo de Santiago Apóstol de Santa Cruz de Tenerife recupera su esplendor histórico tras una rehabilitación completa

El Retablo de Santiago Apóstol de Santa Cruz de Tenerife recupera su esplendor histórico tras una rehabilitación completa

Adular

Adular

El Barómetro de La Laguna 2025 recoge las principales preocupaciones y propuestas de la ciudadanía

El Barómetro de La Laguna 2025 recoge las principales preocupaciones y propuestas de la ciudadanía

Imágenes de la captura de integrantes de la banda que atracaba a creadores de contenido en redes sociales.

Tracking Pixel Contents