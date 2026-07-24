Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vandalismo en Santa CruzNuevos terremotos en el TeideMiles de vecinos de Tenerife, sin luzArte en CanariasContaminación en Playa JardínTiempo en TenerifeCD Tenerife
instagramlinkedin

Fuegos en España

Sánchez visitará este sábado el centro de control de Cenicientos (Madrid) por los incendios

El presidente del Gobierno acudirá a las diez de la mañana acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al puesto de mando

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla / Rafael Martín - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará el sábado la zona afectada por los incendios en la Comunidad de Madrid y el puesto de mando avanzado ubicado en Cenicientos y asistirá a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod).

Según la comunicado Presidencia del Gobierno, el jefe del Ejecutivo acudirá a las diez de la mañana acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al puesto de mando, en donde se evalúa la evolución de los fuegos en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Noticias relacionadas

Tras su visita, el presidente del Gobierno realizará una declaración institucional. EFE

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Polémica en el ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife: las discotecas de la avenida de Anaga mueven ficha para evitar el cierre ante las quejas vecinales
  2. Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife
  3. Sale a flote en Tenerife una lancha similar a las usadas para transportar hachís desde Marruecos
  4. Santa Cruz de Tenerife activa la cuenta atrás para restringir el tráfico: el pleno aprueba la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones
  5. Canarias da un paso más hacia la inclusión: Educación obligará a los profesores a formarse en diversidad y bienestar para dar clase
  6. El bar italiano de Tenerife que conquista con sus desayunos: sirve uno de los mejores cappuccinos de la isla
  7. La Seguridad Social lo hace oficial: los trabajadores que hayan nacido entre 1960 y 1970 podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación cumpliendo estos requisitos
  8. El CD Tenerife gana el primer derbi a la UD Las Palmas: lidera la audiencia con un 7,2 % de 'share' y 26.000 espectadores de media

Julio Nieto convierte La Victoria de Acentejo en un museo al aire libre con la ruta 'Pueblo y paisaje de creación'

Julio Nieto convierte La Victoria de Acentejo en un museo al aire libre con la ruta 'Pueblo y paisaje de creación'

Del Sol al interior de la Tierra: un nuevo estudio plantea una posible conexión entre las tormentas solares y los terremotos

Del Sol al interior de la Tierra: un nuevo estudio plantea una posible conexión entre las tormentas solares y los terremotos

Una compañía canaria conquista Almagro y abre la puerta a una gira nacional

Una compañía canaria conquista Almagro y abre la puerta a una gira nacional

Clavijo pide a Sánchez impulsar una cumbre de las RUP para blindar los fondos europeos

Clavijo pide a Sánchez impulsar una cumbre de las RUP para blindar los fondos europeos

El Cabildo de Tenerife restringirá el acceso al parque rural de Teno en caso de emergencia

El Cabildo de Tenerife restringirá el acceso al parque rural de Teno en caso de emergencia

En marcha el dispositivo para recibir a miles de peregrinos en la Villa Mariana

En marcha el dispositivo para recibir a miles de peregrinos en la Villa Mariana

La Aemet advierte de oleaje adverso en Tenerife y vientos de hasta fuerza 7 en Canarias

La Aemet advierte de oleaje adverso en Tenerife y vientos de hasta fuerza 7 en Canarias

Pedri González recibirá el máximo reconocimiento del Ayuntamiento de Tegueste

Pedri González recibirá el máximo reconocimiento del Ayuntamiento de Tegueste
Tracking Pixel Contents