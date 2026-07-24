Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zona de Bajas Emisiones en Santa CruzMenor fallecida en Gran CanariaOcio nocturno en Santa CruzCD TenerifeTiempo en TenerifeRefugio de AltavistaJamón ibérico gratis en Tenerife
instagramlinkedin

Fuego

Sánchez preside una reunión del Comité Estatal de Emergencias para evaluar los incendios

Sara Aagesen preside la reunión de seguimiento de la evolución de los fuegos en el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.

A la reunión, que comenzará a las 9:30 horas en el Palacio de la Moncloa, asiste el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por vía telemática desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid) donde sigue la evolución del fuego.

Media hora antes, a las 9:00, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside la reunión de seguimiento de la evolución de los fuegos en el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales, en Madrid.

El Gobierno declaró anoche la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).

Noticias relacionadas

Como consecuencia de esta declaración, Marlaska ha asumido la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents