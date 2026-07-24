Última hora de la trama del PSOE, en directo: caso Plus Ultra, Zapatero, Begoña Gómez y Leire Díez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Luis Ángel Sanz Máxima preocupación en el PSOE con el desarrollo del 'caso Zapatero': "Nos lo está poniendo muy difícil" El Partido Socialista mantiene oficialmente "exactamente la misma posición que ha defendido: respeto absoluto al proceso judicial y defensa de la presunción de inocencia".

Ana Cabanillas En los pasillos del Congreso se suceden las reacciones de los partidos políticos y sus dirigentes a la entrevista de Zapatero. Maribel Vaquero, portavoz del PNV en la Cámara Baja fue clara: “Zapatero No ha aclarado nada en esa entrevista”, “no ha aportado ninguna de las preguntas que le estaban haciendo”, señaló

Feijóo dice mostrar su “respeto absoluto a la presunción de inocencia”, pero recuerda que se está investigando el presunto cobro de una comisión “muy importante” por parte de Zapatero y otra por parte de sus hijas: “La situación judicial corresponde a los jueces, pero la situación política no tiene un pase”

“Es una vergüenza” “¿De verdad la izquierda de nuestro país le está diciendo a los trabajadores que una persona que tiene un millón trescientos mil euros en joyas en su caja fuerte, en dependencias del Partido Socialista, no tiene destino ni interés?”, se pregunta: “Es una vergüenza”

Tacha la situación política de Zapatero como “insostenible”, especialmente después de una “entrevista pactada” en la que “no ha contestado nada” y “ni siquiera ha defendido a sus hijas”

Feijóo insiste: Sánchez en manos de Zapatero El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, insistió este jueves en que Pedro "Sánchez está en manos de Zapatero y Zapatero está en manos de Julio Martínez”, tras señalar que la entrevista del expresidente de hoy se debe a que “Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública”

"Coleccionista de joyas sin ningún interés" La falta de detalles sobre el origen de las joyas provocó las risas a la diputada de Sumar Tesh Sidi, que llegó a llamar al expresidente como un "coleccionista de joyas sin ningún interés", tras la afirmación de Rodríguez Zapatero de que estas joyas le producen una "alergía profunda" después de todo lo que está viviendo. "Hay que ser muy caradura para mentirle a la cara a la gente. Nadie honrado aceptaría esas joyas, y menos aún siendo político. Lo que no me queda claro es de qué país vienen y a cambio de qué decisiones políticas fueron recibidas", afirmó en un mensaje en redes la diputada de Más Madrid.

Vox pone el foco en las joyas Pepa Millán, la portavoz de Vox en el Congreso, apuntó que hoy “23 de julio del año 2026 y Zapatero sigue sin explicar el origen de las joyas que se encontraron en su despacho". " "Zapatero sigue sin explicar cuál fue su papel en el rescate de la compañía Plus Ultra y sigue sin explicar cuál ha sido el papel de sus hijas en toda esta trama, esta macro trama corrupta que a nuestro entender, no hubiera podido ser posible sin la intermediación del Consejo de Ministros y sin la mediación, el consentimiento o la tolerancia de Pedro Sánchez”, expresó

El Gobierno apoya a Zapatero y piden respeto "El Gobierno sigue manifestando lo mismo que en las últimas semanas. Apoyamos y pedimos respeto a la presunción de inocencia del Presidente Zapatero y su derecho a defenderse en el procedimiento abierto". Así se manifestaron desde La Moncloa al término de la entrevista realizada por el expresidente en TVE en la que ofreció su postura sobre la investigación judicial que le mantiene imputado por varios delitos en la Audiencia Nacional