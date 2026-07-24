Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zona de Bajas Emisiones en Santa CruzMenor fallecida en Gran CanariaOcio nocturno en Santa CruzCD TenerifeTiempo en TenerifeRefugio de AltavistaJamón ibérico gratis en Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de la trama del PSOE, en directo: caso Plus Ultra, Zapatero, Begoña Gómez y Leire Díez

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España).

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). / César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Luis Ángel Sanz

May Mariño

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz
  2. Un lavadero convertido en vivienda vacacional en Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo incoa expediente de actividad clandestina
  3. Un restaurante de Tenerife repartirá jamón ibérico gratis: una terraza con tres cortadores en El Mesón de La Laguna
  4. Polémica en el ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife: las discotecas de la avenida de Anaga mueven ficha para evitar el cierre ante las quejas vecinales
  5. Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
  6. Sale a flote en Tenerife una lancha similar a las usadas para transportar hachís desde Marruecos
  7. Canarias da un paso más hacia la inclusión: Educación obligará a los profesores a formarse en diversidad y bienestar para dar clase
  8. El bar italiano de Tenerife que conquista con sus desayunos: sirve uno de los mejores cappuccinos de la isla

Finales a la altura

Finales a la altura

Odisea literaria, epopeya cinematográfica

Odisea literaria, epopeya cinematográfica

Las camas del abandono

Las camas del abandono

La crianza como proyecto

La crianza como proyecto

Tenerife afronta este viernes una jornada de viento fuerte y hasta 30 grados, con rachas muy fuertes en varias zonas

Tenerife afronta este viernes una jornada de viento fuerte y hasta 30 grados, con rachas muy fuertes en varias zonas

Los hijos que no nacen

Los hijos que no nacen

Santa Cruz de Tenerife se queda sin la playa de Benijo: el Gobierno de España rechaza la obra de emergencia para reabrir la zona de baño

Santa Cruz de Tenerife se queda sin la playa de Benijo: el Gobierno de España rechaza la obra de emergencia para reabrir la zona de baño

El tiempo en Villa de Mazo: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El tiempo en Villa de Mazo: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio
Tracking Pixel Contents