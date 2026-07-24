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Fuegos forestales

Marlaska afirma que el objetivo es "evitar que se unan los tres incendios"

El ministro del Interior, Grande-Marlaska, participa en la reunión operativa del Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos, en la Comunidad de Madrid.

El ministro del Interior, Grande-Marlaska, participa en la reunión operativa del Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos, en la Comunidad de Madrid. / EFE

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EFE

Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que el objetivo del gran dispositivo desplegado para combatir los incendios descontrolados en Madrid y Ávila es evitar que los tres confluyan, y ha advertido de que este viernes es un "día crítico" por las altas temperaturas y los fuertes vientos.

El ministro ha comparecido ante los periodistas tras la reunión celebrada en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Cenicientos (Madrid) para informar de la situación de los fuegos que, hasta el momento de su comparecencia, ya han quemado 9.000 hectáreas en Ávila y otras 3.000 en la Comunidad de Madrid. Más de 1.100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan ya en estos tres incendios, a los que se unen otros 1.000 de Guardia Civil, Protección Civil y las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), así como otros recursos del Ministerio de Transición Ecológica, ha explicado Marlaska.

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