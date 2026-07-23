Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zona de Bajas Emisiones en Santa CruzMenor fallecida en Gran CanariaOcio nocturno en Santa CruzCD TenerifeTiempo en TenerifeRefugio de AltavistaJamón ibérico gratis en Tenerife
instagramlinkedin

CASO BEGOÑA GÓMEZ

El juez Peinado sigue con el pasaporte de Begoña Gómez pese a que la Audiencia de Madrid le ordenó que lo devolviera

Su asistente en Moncloa le advierte por escrito que mantener la restricción sobre un derecho fundamental reviste "extrema gravedad"

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Mad

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Mad / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

Madrid

Una semana después de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno sigue sin devolver los pasaportes que incautó a Begoña Gómez y a su asistente en Moncloa como medida cautelar tras sentarlas ante un tribunal del jurado.

La defensa de la asesora, Cristina Álvarez, ha remitido un escrito al juez Juan Carlos Peinado reclamando la entrega inmediata del documento y advirtiendo de que la restricción que se está cometiendo sobre sus derechos es de "extrema gravedad".

Noticias relacionadas y más

En un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado José María de Pablo constata que la entrega del pasaporte a su cliente ni siquiera fue mencionada en el último auto del juez, de fecha del pasado martes, por el que este asumía la anulación de dos de los delitos inicialmente imputados por orden de la Audiencia y se veía obligado a pedir a las acusaciones populares un ajuste en sus escritos de cara a la vista oral.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz
  2. Un lavadero convertido en vivienda vacacional en Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo incoa expediente de actividad clandestina
  3. Un restaurante de Tenerife repartirá jamón ibérico gratis: una terraza con tres cortadores en El Mesón de La Laguna
  4. Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
  5. Polémica en el ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife: las discotecas de la avenida de Anaga mueven ficha para evitar el cierre ante las quejas vecinales
  6. Sale a flote en Tenerife una lancha similar a las usadas para transportar hachís desde Marruecos
  7. El bar italiano de Tenerife que conquista con sus desayunos: sirve uno de los mejores cappuccinos de la isla
  8. La carretera Santa Cruz-La Laguna tendrá como eje el tránsito peatonal

Rusia defiende que Arabia Saudí tiene derecho a desarrollar la energía nuclear

Rusia defiende que Arabia Saudí tiene derecho a desarrollar la energía nuclear

Disney Lorcana TCG libra su batalla más ambiciosa con Attack of the Vine!

Disney Lorcana TCG libra su batalla más ambiciosa con Attack of the Vine!

Capacidad para 32 camas y climatización renovada: el HUC culmina la reforma integral de la planta 10 par de Oncología

Capacidad para 32 camas y climatización renovada: el HUC culmina la reforma integral de la planta 10 par de Oncología

La CNMC multa a los youtubers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter

La CNMC multa a los youtubers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter

El CD Tenerife gana el primer derbi a la UD Las Palmas: lidera la audiencia con un 7,2 % de 'share' y 26.000 espectadores de media

El CD Tenerife gana el primer derbi a la UD Las Palmas: lidera la audiencia con un 7,2 % de 'share' y 26.000 espectadores de media

Mayo marca un mínimo histórico en Canarias con casi un tercio menos de nacimientos en una década

Mayo marca un mínimo histórico en Canarias con casi un tercio menos de nacimientos en una década

Los jóvenes agricultores de Canarias ratifican que "del campo se puede vivir"

Los jóvenes agricultores de Canarias ratifican que "del campo se puede vivir"

El guachinche del sur de Tenerife donde comer cocina canaria tradicional a precios ajustados

El guachinche del sur de Tenerife donde comer cocina canaria tradicional a precios ajustados
Tracking Pixel Contents