Las explicaciones de Zapatero reafirman posiciones: el PSOE mantiene su apoyo y el PP le compaña con Ábalos

"No, en absoluto", han sido las tres palabras que ha empleado José Luis Rodríguez Zapatero para negar que se hubiera corrompido. A partir de ahí, las explicaciones que ha dado el expresidente del Gobierno han ido en esa línea, negar cualquier implicación en el rescate de Plus Ultra e intentar rebajar la polémica por las joyas encontradas en su despacho. Unas aclaraciones que no han movido a ningún partido de sus posiciones previas. El PSOE mantiene su defensa y apoyo del expresidente y en el PP consideran que es una "tomadura de pelo" como la que hizo José Luis Ábalos cuando defendió su inocencia por los platós de televisión.

"No ha dado ninguna explicación de todas las preguntas que se hacían la mayoría de los españoles", ha criticado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, a los pocos minutos de que concluyera la entrevista de Zapatero en RTVE. Además, sobre lo que sí ha dicho, como que era inocente, Muñoz ha recordado que "cuando uno está imputado tiene derecho a mentir" en todos los foros. Así, ha recordado a cuando Ábalos dio varias entrevistas en televisión proclamando su inocencia.

La conclusión de Muñoz es que la entrevista ha sido una "tomadura de pelo" a todos los españoles y que la entrevista ha estado forzada por un Gobierno "achicharrado" que "necesitaba que Zapatero saliera a defender su inocencia porque defender su inocencia es defenderla de Sánchez". Como llevan haciendo varias semanas en el PP, ha recalcado que si Zapatero es "culpable por tráfico de influencias es porque ejerció el tráfico de influencias en el Gobierno y, por tanto, ambos son culpables".

Muñoz se ha mostrado especialmente molestas por las explicaciones de Zapatero referentes a las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que se encontraron en su despacho. "Dice que no tenía nunca un afán. De enriquecimiento patrimonial entonces yo me pregunto o sea si yo voy al extranjero y un mandatario me regala un millón y medio de euros y lo mete mi cuenta. Si yo no tengo interés en gastármelo no hace falta que yo lo tribute.

Defensa férrea

Visión contraria la que reivindican en el PSOE, que mantiene "exactamente" la misma posición de defensa cerrada de Zapatero tras su entrevista de esta mañana en TVE. Fuentes de la dirección socialista aseguran en un comunicado que el expresidente "ha querido dirigirse a la ciudadanía" para "ofrecer explicaciones públicas y reafirmar su inocencia".

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, así como la Ejecutiva y toda la dirección mantienen todo su apoyo a Zapatero desde que estalló el caso el pasado 19 de mayo. Ni siquiera el giro que ha supuesto la nueva estrategia de defensa del amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez o de los directivos de Plus Ultra les han hecho cambiar de posición.

En cuanto al asunto de las joyas y de forma implícita, Ferraz reconoce que "es su derecho de defensa y, por respeto al procedimiento, completará su explicación detallada ante el juez instructor".

El Partido Socialista ha querido también mostrar su "preocupación" por la filtración de varios años completos de sus agendas personales, con información ajena al objeto de la investigación. "Este tipo de filtraciones vulneran los derechos fundamentales, alimentan juicios paralelos y nada tienen que ver con una investigación desarrollada con las garantías propias de un Estado de derecho".

"Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, el PSOE seguirá defendiendo el Estado de derecho", ha reiterado la formación política del expresidente.