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España - Reino Unido

Pedro Sánchez y Andy Burnham comparten "muchos retos, valores y objetivos"

"Estamos decididos a trabajar juntos para impulsar una agenda de progreso para nuestros países", ha dicho el presidente del Gobierno tras haber mantenido una conversación con el nuevo primer ministro del Reino Unido

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y Andy Burnham, primer ministro de Reino Unido

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y Andy Burnham, primer ministro de Reino Unido

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EFE

Londres

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantuvo este martes una conversación con el nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, con quien dijo compartir "muchos retos, valores y objetivos".

En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez subrayó que ambos mandatarios van a trabajar juntos por el progreso de España y el Reino Unido.

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"Hoy tuve una magnífica conversación con Andy Burnham, el nuevo Primer Ministro del Reino Unido. Compartimos muchos retos, valores y objetivos y estamos decididos a trabajar juntos para impulsar una agenda de progreso para nuestros países, para Europa y para el mundo", comentó el presidente del Gobierno.

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