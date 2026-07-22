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Caso Koldo

El juez pide a varios bancos información de las cuentas de la familia de Santos Cerdán

El magistrado amplía la investigación al entorno familiar del exdirigente socialista tras los indicios detectados por la UCO

Archivo - El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España).

Archivo - El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). / Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

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EFE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado a varias entidades bancarias información de diversas cuentas y productos financieros de la mujer, la hija, la hermana y el cuñado del exdirigente socialista Santos Cerdán al considerar que también se habrían beneficiado de fondos de la empresa Servinabar.

El magistrado que investiga el denominado caso Koldo accede en un auto, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, a la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción.

Moreno adopta esta diligencia días después de recibir el informe patrimonial elaborado por la UCO, que detectó que Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de "beneficios" presuntamente irregulares, entre 2015 y 2024, y que alcanzaron "sus máximos" entre 2019 y 2023, "periodo que aglutina la denominada etapa ministerial de (José Luis) Ábalos" y en la que él le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.

Este informe, según explicó el fiscal al apoyar la medida, se elaboró teniendo en cuenta los productos financieros de Cerdán, de modo que, ante la "estrecha relación con personas de su entorno familiar", Anticorrupción vio necesario ampliar la información a su familia.

Todo ello con el objetivo de "determinar de la forma más exacta posible la situación económico-patrimonial de Santos Cerdán y su entorno", para conocer su "patrimonio tanto de derecho (nominal), como de hecho (atribuible), así como la realización de un estudio del origen de sus ingresos y el destino de sus gastos".

Por ello, el juez ha ordenado a las entidades bancarias BBVA, Caixabank, Santander, Cajasur Sociedad Cooperativa de Crédito y Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito que aporten información de una veintena de cuentas.

No hay sospechas, sino claros indicios de delito

El juez subraya que en este caso no existe "una mera sospecha", sino que hay "constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal" y otros contra la administración pública.

Recuerda el magistrado que el informe patrimonial aportó indicios de una "posible fuente de ingresos no declarada por Santos Cerdán" y apuntó a ingresos en efectivo del exasesor ministerial Koldo García y su expareja, otros ingresos "de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017" por 18.261,56 euros o una reducción de gastos con tarjeta a partir de 2019, cuando Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes y se adjudicó expedientes de contratación a Acciona que están siendo investigados.

También menciona el juez liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso por cantidades superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas de Cerdán, o que el 87,04 % de los ingresos de la empresa Servinabar provienen de Acciona o proyectos vinculados a esta.

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Y añade que tanto Cerdán como personas de su entorno familiar habrían sido beneficiarios de bienes y servicios soportados por esta empresa, de forma directa o indirecta, como las nóminas de la mujer y la hermana de Santos Cerdán. 

Fuente: El Periódico

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