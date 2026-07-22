Feijóo señala a Sánchez como el "señor X" y activa "la cuenta atrás" del Gobierno dando por hecho su llegada a La Moncloa

Alberto Núñez Feijóo tiene asumido que Pedro Sánchez pasará las vacaciones de verano en el Palacio de La Mareta (Lanzarote), instalación de Patrimonio Nacional reservada a los presidentes del Gobierno, y las navidades en el Palacio de la Moncloa. Eso no quita que el líder del PP, en su balance del curso parlamentario, haya dado al Gobierno por "acabado" y haya señalado al jefe del Ejecutivo como el "señor X" de la presunta corrupción que le rodea, recuperando aquella incógnita del caso de los GAL.

Un diagnóstico con el que Feijóo ha activado "la cuenta atrás para el cambio" y ha asentado las bases de su programa electoral: la construcción de millón de viviendas, un 15% más de personal en la Sanidad o una "limpieza total" de las instituciones. "No quiero heredar el Gobierno de España, sino engrandecer este país, reconstruir la Nación, no administrar sus escombros", ha sentenciado, dando por hecho que gobernará tras los próximos comicios, que aún se desconoce cuándo serán.

En un discurso plagado de frases contundentes y alusiones a los supuestos casos de corrupción que rodean al Gobierno, el presidente de los populares ha redoblado sus ataques a Sánchez: "El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales". En este sentido, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo es "el nexo político corruptor" y que el tiempo "no jugará a su favor" porque se irá conociendo toda la verdad sobre los distintos casos. "Para el Gobierno lo peor aún está por llegar", ha dicho.

Asentar las bases

A su sentencia de que el Gobierno está "acabado", el líder de los populares ha sumado que está "agotado", dadas sus derrotas en las últimas elecciones autonómicas; "debilitado parlamentariamente", a la vista de la iniciativa que aprobó el Congreso pidiendo su dimisión; y que "éticamente inhabilitado" al incumplir leyes y haber "robado". "Este Gobierno solo tiene una salida razonable y democrática, convocar elecciones", ha sentenciado, augurando ya lo que ocurrirá en las urnas: "La gente no quiere a este Gobierno".

"Si Sánchez afronta su último verano en la Mareta, sus últimas navidades en la Moncloa es porque no merece otra cosa que el mayor castigo electoral, porque ha sido una desgracia para este país", ha sentenciado. Y con contundencia ha anunciado que activan "la cuenta atrás para el cambio" y ha sentenciado las bases para su "reconstrucción nacional" y "económica".

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Ha sido en este punto cuando ha enumerado las cinco cuestiones en las que cree que el Gobierno ha fracasado: la vivienda, la sanidad, las infraestructuras, la política migratoria y las grandes reformas que necesita el país. Uno a uno, Feijóo ha pasado por todos estos temas, recopilando anuncios de las últimas semanas que serán la base de su programa electoral: la construcción de un millón de viviendas y la rebaja de impuestos para jóvenes; el incremento de un 15% de profesionales en la sanidad pública; 300.000 millones de euros para las redes de transporte y las infraestructuras energéticas; y un nuevo sistema de financiación autonómico, una estrategia para prevenir riesgos naturales y un endurecimiento de las penas para mejorar la seguridad en el país.