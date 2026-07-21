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GOBIERNO DE COALICIÓN

Sumar ve "profundamente grave" las revelaciones de 'Julito' y Plus Ultra sobre Zapatero y advierte: "Sánchez tendrá que dar explicaciones"

Alberto Ibáñez, Portavoz de Compromís y Diputado GP Plurinacional SUMAR, este martes durante la rueda de prensa en el Congreso de Los Diputados.

Alberto Ibáñez, Portavoz de Compromís y Diputado GP Plurinacional SUMAR, este martes durante la rueda de prensa en el Congreso de Los Diputados. / Maria Aguilella Pardo / EFE

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Ana Cabanillas

Madrid

Sumar endurece tímidamente sus posiciones tras las últimas revelaciones del caso Plus Ultra. La declaración de Julio Martínez Martínez, 'Julito', confirmando la recepción de una comisión del 1% a cambio de la intercesión del expresidente José Luis Rodríguez Zapetero en el rescate de la aerolínea han generado las primeras reacciones en el ala minoritaria de la coalición, donde defienden que es "profundamente grave" y reclaman explicaciones tanto al propio Zapatero como al PSOE y a su secretario general, el presidente Pedro Sánchez.

El diputado de Sumar y Compromís, Alberto Ibáñez, así lo reclamó este martes en el Congreso de los Diputados. A preguntas de los periodsitas en rueda de prensa, el dirigente llamó a poner el foco en los corruptores, llegando a equiparar a Zapatero con el exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión. "Es relevante que el foco no sólo lo pongamos en Zapatero igual que tampoco había que ponerlo en Koldo o Ábalos", defendió. "Aldama o Julito Martínez forman parte de la corurpción. No hay corrupción sin corruptores"; prosiguió.

Después de esto, defendió que "no podemos obviar esta declaracion en sede judicial, que es profundamente grave" y que a su juicio "indica que la linea fina entre el lobbismo y el comisionismo podría haberse traspasado por parte del expresidente Zapatero".

En este punto, pasó a reclamar explicaicones por parte del principal partido de Goierno: "Por tanto el PSOE; el expresidente y el secretario general, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones. Tienen que dar explicaciones de si es verdad que se cobró el 1% de la empresa Plus Ultra para poder ser beneficiada", advirtió en sede parlamentaria.

En Sumar, de momento, han optado por perfil bajo ante las nuevas revelaciones de 'Julito' Martínez, que pone en una situación delicada a Zapetero, pero también al actual Gobierno, que ha mostrado su confianza en el expresidente y cuyas decisiones habrían permitido la percepción de esas presuntas comisiones. En el ala minoritaria de la coalición, los ministros han evitado de momento pronunciarse al respecto.

Declaración judicial

Estas reacciones tienen lugar este martes, cuando el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, interroga como investigado al empresario 'Julito' Martínez Martínez, socio de Zapatero en Análisis Relevante y que este lunes defendió que el expresidente del Gobierno "marcaba los pasos a seguir" en la empresa, pese a no estar en el Consejo de Administración, y que era quien traía a los clientes.

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En su relato, el presunto testaferro admitió una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Sánchez a la aerolínea en la pandemia. A través de un escrito, el empresario se mostró dispuesto a "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan".

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Fuente: El Periódico

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