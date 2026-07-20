La eliminación de dos delitos contra Begoña Gómez obliga a Peinado a ordenar un ajuste en las posiciones de las acusaciones populares

La decisión de la Audiencia de la Audiencia Provincial de Madrid de acoger parcialmente el recurso de Begoña Gómez y anular dos de los delitos por los que el juez Juan Carlos Peinado la ha sentado en el banquillo --el de apropiación indebida y corrupción en los negocios-- ha obligado al magistrado a pedir a las acusaciones populares un ajuste en sus escritos de cara a la vista oral que tendrá que celebrarse ante un jurado.

En un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Peinado, que se queja de haber tenido que reclamar el auto tras haber tenido conocimiento de su contenido "por la prensa", señala que debe volver a dirigirse a las partes "al haberse revocado parcialmente" su decisión inicial.

Por ello, con respecto a Gómez y su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, se deben presentar nuevos escritos de conclusiones provisionales tanto por parte de la acusación popular como de la defensa, la Fiscalía y la acusación particular (la Universidad Complutense de Madrid) en un plazo de cinco días. La resolución no dice nada de las medidas cautelares que fueron levantadas por la Audiencia ni de la devolución del pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno.

Situación de Barrabés

El empresario Juan Carlos Barrabés, a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

En cuanto al empresario Juan Carlos Barrabés, la Audiencia Provincial acordó dejarlo fuera del juicio ante un jurado al eliminar en su caso el delito de tráfico de influencias, pero Peinado debe continuar la investigación contra él por el procedimiento ordinario. Ello porque con respecto a este empresario, la Audiencia Provincial concretaba en su auto que subsiste "la existencia de indicios que permiten presumir que pudo haber resultado beneficiado en la contratación pública y en la adjudicación de determinados contratos".

Dicha "eventual situación de beneficio vendría, en su caso, vinculada a las cartas remitidas por Begoña Gómez Fernández en el marco de los expedientes de contratación pública", añadía la resolución, y este párrafo lo vuelve a reproducir Peinado en su auto, que tiene fecha del pasado domingo 19 julio. A ello se suma una segunda causa que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abrió contra él el pasado mes de junio por presuntos delitos de prevaricación y de fraude a los intereses de a UE en relación con algunas adjudicaciones realizadas por la empresa pública Red.es.

¿Qué pasa ahora en el caso de Begoña Gómez? / EP

El pasado 16 de julio, y tras varios días de deliberaciones la Audiencia Provincial acordó mantener la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, sea juzgada en un juicio con jurado pese a eliminar dos de los delitos que se le imputaban, manteniendo la prevaricación y el tráfico de influencias.

Por otra parte, los magistrados levantaron las medidas cautelares impuestas por Peinado - tanto a Gómez como a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez- lo que supone anular la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial. No obstante, la Audiencia mantiene la obligación de que ambas permanezcan localizables y a disposición de la Justicia mientras continúa el procedimiento.