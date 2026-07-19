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La exaltación de Catalá despeja la carrera por el cartel del PP a la Generalitat en 2027

La designación de Pérez Llorca por parte de Génova quedaría aplazada a septiembre, tras semanas de ruido por la ‘interinidad’ del president

La alcaldesa exhibe su complicidad con el líder del PP, al que promete "lealtad y confianza": "Te agradezco que me permitas ser candidata porque Valencia necesita que la mimemos"

Feijóo y María José Catalá, en el acto de Santiago de Compostela.

Feijóo y María José Catalá, en el acto de Santiago de Compostela. / Levante-EMV

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José Luis García Nieves

Valencia

La liturgia en el Partido Popular, el partido alfa del ámbito conservador español, es un asunto grave, casi sagrado. Nada se hace sin que el jefe mueva el dedo. En ocasiones hay que peregrinar por el camino de Santiago hasta Galicia (km 0 del PP desde los tiempos de Fraga, luego Rajoy y ahora Feijóo), para que el líder te invista como candidato, aunque tus dominios estén justo al otro lado del ruedo ibérico, detrás de otras montañas y mirando a otros mares. En el mejor de los casos, basta con viajar hasta Madrid para recibir el visto bueno de la dirección nacional.

La alcaldesa de Valencia parece de las pocas que no necesita viajar a la capital para mantener intacta su gran influencia en la cúpula del PP. Pero este sábado hizo una escapada a Santiago de Compostela (siete horas de AVE) para confirmar lo que ella ya había decidido, por mucho que rindiera 'pleitesía' en su discurso: "Te agradezco que me permitas seguir cuidando de Valencia", dijo Catalá a Feijóo durante el breve discurso, en un acto que contó con la intervención del medio centenar de candidatos populares a las grandes capitales españolas. "Los que me conocen saben que quiero ser alcaldesa hasta que los valencianos digan. Estoy enamorada de mi ciudad", dejó claro, tal como lleva insistiendo desde hace meses y renunciando otros horizontes políticos.

El trámite de este sábado debería despejar la carrera por el cartel electoral del PP a la Generalitat Valenciana. Sobre todo porque Catalá era considerada como la favorita de Génova. La candidatura, con toda lógica, debería ser para Juanfran Pérez Llorca, sucesor de Carlos Mazón y president desde el pasado mes de diciembre, pese a las dudas que la propia dirección nacional del PP, con sus silencios y mensajes, ha ido sembrando en torno al futuro del PPCV.

La próxima etapa del calendario electoral del PP queda ya para septiembre, tras un verano en el que Llorca mantendrá el cartel de interino que el secretario general Miguel Tellado le ha asignado desde primavera. Será entonces cuando Génova formalice la proclamación de los candidaturas autonómicas de aquellos territorios en los que haya elecciones en el próximo ciclo electoral de mayo. En algunos, como en Castilla la Mancha, el aspirante Paco Núñez ya recibió el plácet del número dos del partido para ser el candidato, justo un día antes de presentar a Llorca en un acto en Valencia en el que se limitó a calificarlo de buen gestor. Ni una palabra de la que pudiera extraerse una lectura, explícita o implicita, de que el president cuenta con el aval de Génova para continuar en el puesto.

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Esos silencios han alimentado suspicacias y movimientos, como los del líder provincial del PP de Valencia, Vicent Mompó. Sin postularse abiertamente, Mompó ha dejado caer que tiene ambiciones mayores que la Diputación de Valencia para su carrera política. En los últimos meses ha emergido como contrapeso hasta el punto de que ya se le pregunta abiertamente si le gustaría ser el candidato a la Generalitat. El dirigente provincial lleva tiempo exhibiendo influencia y movilización con vistas a ganar cuota de influencia. Lo que parece ya poco probable es que vaya a celebrarse un congreso regional que refrende el liderazgo de Llorca, pese a que debería haberse celebrado hace un año y que el PPCV está ahora mismo dirigido por una gestora. El partido, desde Madrid (o Galicia), dictará en septiembre el futuro del PPCV.

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Fuente: Levante - EMV

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