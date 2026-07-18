Reyes Maroto: "Enma López tendrá que explicar por qué defiende propuestas del PP"

La exministra Reyes Maroto se ha encontrado una adversaria interna inesperada y fuerte. Después de dirigir el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid durante tres años, aspira a repetir como la candidata del PSOE en las elecciones municipales de 2027. El domingo, serán los militantes madrileños los que escogerán entre ella y su actual portavoz adjunta, Enma López, que era miembro de la Ejecutiva Federal y se vio forzada a dimitir después de que el anuncio de su candidatura dos días antes del Comité Federal que daba el pistoletazo de salida a las primarias desatara las iras de Ferraz. Aunque lo niega, Maroto cuenta con el apoyo del aparato, tanto del federal como del regional, y asegura que ella se presenta para "ganar Madrid" al PP de José Luis Martínez-Almeida.

Pregunta: ¿Esperaba hace solo un mes que iba a tener una adversaria en primarias?

Respuesta: Las primarias son siempre una oportunidad para que se presente cualquier militante. Y yo guardo el máximo respeto por la otra candidata. Lo que han conseguido estas primarias es motivar a la militancia y eso es fundamental para ganar en 2027, así que nos van a sentar muy bien. Vamos a salir reforzados.

P: Ha calificado a Enma López de desleal, ¿sospechaba que podía dar el paso y ser candidata?

R: Yo no sabía nada. Me han criticado por decir eso; pero no solo lo digo yo, lo dice también la militancia.

P: ¿Ha sido desleal por presentarse?

R: No lo digo por eso para nada. Es una muy buena noticia que cualquier candidato se presente a las primarias porque mejora la democracia interna al partido. Lo digo por las formas. Yo prácticamente me enteré cinco minutos antes de que saliera la noticia en un medio de comunicación y cuatro días antes del Debate sobre el Estado de la Ciudad. Somos amigas, somos compañeras y las formas importan. Pero no voy a volver a calificar sus formas, porque muchos compañeros también se lo han dicho a ella. Así que apuesto por que gane la mejor. Si queremos ganar en 2027 necesitamos primero que la militancia se movilice para luego conseguir la movilización masiva de los madrileños el año que viene.

No solo digo yo que Enma López ha sido desleal; lo dice también la militancia

P: ¿Se siente la candidata del aparato?

R: No. Para nada. La Reyes de 2026 no es la Reyes de 2023. En 2023, tomé una decisión, me presenté a las primarias y el contexto fue muy distinto. Yo no participé de las decisiones que se adoptaron en los órganos de mi partido. Y sigo con más mismas ganas y con más convicción. Hablan de la candidata oficialista, de la candidata del aparato, pero si algo he demostrado estos tres años y medio es que soy la secretaria general del PSOE de Madrid Ciudad. Me he preocupado por cuidar a la militancia, por darle voz, he integrado a todas las agrupaciones en la Ejecutiva de Madrid Ciudad

No soy la candidata del aparato; la Reyes de 2026 no es la Reyes de 2023

P: A usted la apoyó Pedro Sánchez en 2023 y ahora cuenta con el respaldo de Ferraz y de la dirección del PSOE-M. Muchos la ven como la candidata sanchista frente a Enma López, que se presenta contra el establishment, ¿es así?

R: A mí no me gustan las etiquetas. Enma y yo estamos defendiendo dos proyectos que tienen las mismas raíces porque ella ha trabajado conmigo y sigue trabajando en el grupo municipal, es mi mano derecha. El sanchismo, con el que me identifican a mí, es un valor para recuperar votos en Madrid. Yo no solo pongo en valor las políticas de Sánchez y del Gobierno de España, sino que quiero aplicar esas políticas en Madrid.

P: ¿Pedro Sánchez suma o resta en Madrid?

R: Basta con ver los resultados de 2023. En las municipales, conseguimos movilizar unos 275 000 votos y Sánchez activó 400.000 en las generales. Por lo tanto, si vamos al dato objetivo, el sanchismo suma en Madrid, es un valor.

Presentar un candidato nuevo cada cuatro años en Madrid ha sido negativo para el PSOE y ha condicionado los resultados electorales

P: Si repite como candidata, será la primera que repite en el PSOE de la ciudad de Madrid en más de 20 años. ¿Por qué no se consolida ningún candidato socialista en el Ayuntamiento de Madrid?

R: Ese es uno de los valores de mi campaña. El domingo, se vota volver a empezar o empezar a ganar. Y yo quiero ganar Madrid. Creo que es importante la continuidad. Fue algo que me pidió la militancia en 2023 y a eso me comprometí. Volver a empezar con un candidato nuevo cada cuatro años siempre ha sido negativo y ha condicionado los resultados electorales.

P: ¿Qué ha hecho mal el Partido Socialista para no gobernar Madrid desde hace más de 35 años?

R: Más que hablar de lo que se ha hecho mal, quiero hablar del presente y del futuro. Yo me comprometí en 2023 a cambiar los malos resultados electorales del PSOE en una campaña muy difícil en la que las encuestas decían que seguíamos perdiendo concejales. Y conseguimos revertir esa tendencia, pasamos de ocho a 11. Ese también es un aval de este proyecto. Y hay otro elemento importante: yo vengo de gobernar. Fui ministra cinco años y medio y pasé de prometer a conseguir. Yo quiero conseguir cosas para los madrileños.

Reyes Maroto (dcha.), junto a la concejala Enma López en sus escaños del Pleno del Ayuntamiento de Madrid en junio. / GABRIEL LUENGAS / Europa Press

P: ¿Qué se trajo a Madrid de su experiencia en el Gobierno?

R: Soy una política que se caracteriza por el diálogo, por el consenso. Cuando estuve en el Ministerio, sacaba por unanimidad todos los acuerdos en las conferencias sectoriales, donde tenía que acordar con las comunidades autónomas y con la Federación de Municipios. Yo me dejo la piel en el acuerdo siempre, siempre. Eso es lo que quiero traer también a Madrid. Quiero recuperar la política útil, la palabra y el argumento para defender lo que yo creo que es mejor para Madrid. Y sacar a este Partido Popular que no puede ni defender sus errores, que ya hemos calificado como chapuzas Almeida. Sus políticas están haciendo tanto daño a la ciudadanía, expulsando a los vecinos de sus casas y poniendo una alfombra roja a los especuladores.

Las políticas de Almeida hacen daño a los madrileños, expulsa a los vecinos y pone una alfombra roja a los especuladores

P: El jueves fue el debate entre las dos candidatas, ¿cómo lo vio?

R: Yo quise trasladar mi proyecto, que tiene raíces porque llevamos casi cuatro años trabajando en él. Tenemos raíces, tenemos equipo y escuchamos a las agrupaciones y a la militancia. Además, hemos tendido redes con las entidades vecinales y con la ciudadanía. Y es un proyecto solvente porque no solo criticamos, presentamos propuestas de ciudad.

P: Algunos de sus partidarios acusaron a López de defender en el debate propuestas del PP, como al densificación [construir más viviendas en altura sobre edificios existentes]. ¿Qué le parece?

R: La densificación es una propuesta del PP, es la gran propuesta del plan estratégico de Almeida y algunos identificaron en esta propuesta alianzas con el PP. Algunos distritos, como Tetuán, están rechazando esa medida porque supondría un estrés en los servicios públicos que ya son deficitarios. Emma López tendrá que explicar por qué defiende propuestas del Partido Popular que, como esta, son muy, muy liberales. Yo me centré en propuestas más de izquierdas.

P: Si gana las primarias, ¿ofrecerá a López ir en su lista electoral?

R: No lo sé. Partido a partido, como en el Mundial. Lo primero es ganar y luego configurar el mejor equipo. Enma es un activo político enorme, pero tenemos proyectos distintos.