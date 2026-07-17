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Investigación patrimonial

La UCO atribuye a Santos Cerdán la disposición oculta y personal de más de un cuarto de millón de euros de Servinabar

Los investigadores de la Guardia Civil creen que Cerdán y su familia vivieron su mayor etapa de prosperidad siendo José Luis Ábalos ministro de Transportes

Santos Cerdán llega al Tribunal Supremo para prestar declaración, en una comparecencia de junio de 2025

Santos Cerdán llega al Tribunal Supremo para prestar declaración, en una comparecencia de junio de 2025 / José Luis Roca

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Juan José Fernández

Juan José Fernández

Madrid

El que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, disfrutó de diversas "fuentes de ingresos" ocultas entre 2014 y 2014, que le proporcionaron "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido" mientras era ministro de Transportes José Luis Ábalos, asegura la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un nuevo informe que ha trascendido este viernes.

La UCO cifra una de las cantidades que ha podido constatar en 18.261,56 euros, ingresos en la cuenta de Cerdán en efectivo entre 2014 y 2017 cuyo origen no ha podido trazar y podrían corresponderse con "una fuente de ingresos no declarada".

Además el ex secretario de Organización socialista y su familia tuvieron acceso, o "plena disposición", según las investigaciones policiales, a al menos 323.178,41 euros entre 2015 y 2024 provenientes de la caja de la constructora Servinabar, a través de una oculta propiedad del político sobre la empresa.

Para la UCO, no eran los únicos los ingresos de Santos Cerdán reflejados en las declaraciones del PSOE y el Congreso de los Diputados, oficialmente su dos únicos pagadores. Según los investigadores, Cerdán y su familia tuvieron su etapa de mayor liquidez también al tiempo que a la división de construcción de la firma Acciona se le concedieron diversas obras con cargo al erario.

Prosperidad

En Servinabar, la Guardia Civil atribuye a Santos Cerdán una propiedad oculta, proporcionada por el empresario Antxon Alonso, su socio, con una discreta operación de venta de la propiedad. Ahora lo que la UCO hace es cuantificar cuánto dinero tuvieron a disposición Cerdán y su familia a través de esa firma.

La prosperidad de Cerdán es, en opinión de los investigadores de la UCO, paralela a la etapa en que Ábalos mandaba en el ministerio de mayor presupuesto de gasto del Estado. El dinero del que pudo disponer Cerdán llega a "sus máximos entre los años 2019 y 2023", según el análisis de las finanzas personales del político que ha realizado la Guardia Civil.

En esa etapa de prosperidad personal, Santos Cerdán refleja un comportamiento típico de los perceptores de comisiones en casos de corrupción. Es la "reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo". Cerdán llevaba una vida solvente sin tener que tirar de visa ni acudir al cajero a partir de 2019. Es la etapa en que Ábalos es ministro, y también la etapa en que Acciona Construcción recibe adjudicaciones en "los expedientes objeto de investigación".

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En esa etapa, siempre según la UCO, Cerdán incluso llegó a optar a la compra de una vivienda en Madrid de casi un millón de euros. La operación se hacía a través de la firma Servinabar, y si no se terminó de llevar a cabo la compra no fue porque Cerdán cambiara de opinión, sino "tras retirarse la parte vendedora".

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Fuente: El Periódico

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