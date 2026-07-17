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Leonor y Sofía hacen tándem institucional: más agenda que nunca y una parada para recordar Gales

La Zarzuela refuerza la presencia conjunta de la Princesa de Asturias y la infanta en un verano de intensa agenda

Los Reyes y sus hijas han recibido a alumnos de Colegios del Mundo, donde ambas cursaron el bachillerato internacional

Leonor y Sofía, este viernes, tras posar con sus padres, directivos de Colegios del Mundo y alumnos en el Palacio de la Zarzuela.

Leonor y Sofía, este viernes, tras posar con sus padres, directivos de Colegios del Mundo y alumnos en el Palacio de la Zarzuela. / José Oliva / Europa Press

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Desde la visita del papa León XIV, pasando por el fin de la formación militar de Leonor en Murcia, el primer discurso de Sofía, los despachos militares y los Premios Princesa de Girona, las dos hijas de los Reyes han encadenado semanas de una actividad institucional inusual. Su última aparición este viernes añadió un componente personal: el reencuentro con la red de colegios a la que pertenece el internado galés donde estudiaron ambas.

La Princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía durante la audiencia al Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, en el Palacio de La Zarzuela, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). PATRONATO;FUNDACIÓN;COMITÉ ESPAÑOL;COLEGIOS;FAMILIA REAL José Oliva / Europa Press 17/07/2026. Princesa Leonor;Rey Felipe VI;Reina Letizia;Infanta Sofía;José Oliva;category_code_sho

Los Reyes y sus dos hijas, con directivos de Colegios del Mundo y alumnos, este viernes en la Zarzuela. / José Oliva / Europa Press

La audiencia reunió al Patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, a los estudiantes que han obtenido una plaza para cursar el Bachillerato Internacional este año y a quienes regresan tras completar sus dos años de formación. Para Leonor y Sofía no era un acto cualquiera. Ambas estudiaron en el UWC Atlantic College, en Gales, donde completaron una etapa decisiva de su educación antes de emprender caminos diferentes: la formación militar, en el caso de la heredera, y los estudios universitarios de la Infanta. Ahora la primera ya ha acabado la 'mili' de tres años y empezará el Grado de Políticas en la universidad pública Carlos III, en Madrid.

La cita dejó también algunas imágenes de la complicidad que caracteriza las apariciones públicas de las dos hermanas. Durante los saludos y la conversación con los alumnos intercambiaron sonrisas, comentarios y abrazos, reflejando la naturalidad con la que suelen desenvolverse cuando comparten agenda oficial. Esa sintonía se ha convertido en uno de los rasgos más visibles de sus intervenciones conjuntas y acompaña el creciente protagonismo institucional que ambas están asumiendo este verano. Bajarán el ritmo cuando ambas empiecen las clases, que serán su prioridad y los actos públicos, los ineludibles.

Más allá del componente personal, el acto encaja en la estrategia de la Casa del Rey de dar una mayor visibilidad conjunta a la princesa de Asturias y a la infanta Sofía en esta nueva etapa. Tras el final de la formación militar de Leonor y el estreno de Sofía en los discursos públicos, a la vista de los actos realizados, Zarzuela está construyendo una imagen de continuidad generacional en la que las dos hermanas aparecen cada vez con más frecuencia compartiendo agenda, aunque cada una desempeñe un papel institucional distinto.

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La 'colaboración' de la heredera al trono y su hermana continuará este fin de semana, aunque de una manera mucho más lúdica. Acompañarán a sus padres a la final del Mundial de fútbol, en Nueva York (EEUU). Después de semanas de discursos, despachos, premios y audiencias, las dos hermanas cambiarán por unas horas el protocolo de Zarzuela por la grada para animar a la Roja.

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Fuente: El Periódico

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