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Los consejeros de Vox en Extremadura, Aragón y CyL plantan al Gobierno en la sectorial que reparte 35M para menores migrantes

El Ministerio de Infancia destaca que la ausencia no afecta al reparto pero advierte de que "demuestra su falta de interés"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en el Ministerio de Política Territorial, este jueves.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en el Ministerio de Política Territorial, este jueves. / Jesús Hellín

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Ana Cabanillas

Madrid

Los consejeros de Vox en los Gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León plantan al Ministerio de Infancia y Juventud en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que aborda este jueves el reparto de los 35 millones de euros aprobados para las comunidades autónomas destinados a la atención a los menores migrantes no acompañados.

Así lo ha denunciado el ministerio dirigido por Sira Rego, que ha advertido de que a la cita han asistido, de manera presencial o telemática, "todas las comunidades y ciudades autónomas salvo Extremadura, Aragón y Castilla y León", en referencia a vicepresidente de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco; el vicepresidente extremeño Óscar Fernández Calle, también consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia; y Carlos Pollán, vicepresidente de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

El ministerio advierte de que "la ausencia de los consejeros de Vox es irrelevante en cuanto al transcurso de la reunión", aunque sí denuncia que el episodio "demuestra su falta de interés por los derechos de la infancia y su nula voluntad de trabajar". "Esta es la realidad de un partido político que se dedica a lanzar eslóganes racistas, pero no da un palo al agua", resumen fuentes próximas al área ministerial.

Finalmente, el reparto de 35 millones de euros ha sido votado a favor por todos los asistentes, salvo por la Región de Murcia, cuya consejera, del PP, se ha abstenido.

La Conferencia Sectorial, que se celebra este jueves por la mañana, aborda la creación de un registro unificado de datos sobre violencia en la infancia; el proyecto Barnahus, que atiende a niños víctimas de violencia sexual y el reparto de los 35 millones de euros que este martes se aprobó en Consejo de Ministros.

No es la primera vez que esta Conferencia Sectorial es foco de polémica, después de que los consejeros del PP la plantaran en abril, en la reunión que abordaba el reparto de los menores migrantes entre comunidades autónomas, en un plantón masivo que sí obligó entonces a suspender la cita por falta de cuórum, aunque el reparto sí continuó su proceso y se aprobó en Consejo de Ministros.

El reparto de 35 millones

El reparto se basa en varios criterios. Así, debido a su situación geográfica, las comunidades autónomas de Canarias y Baleares y las Ciudades de Ceuta y Melilla “se ven afectadas por una mayor presión migratoria”, según defiende el Ministerio de Infancia, por lo que reciben una mayor asignación presupuestaria, con 4 millones de euros para Canarias, 2 millones a Baleares; 5,5 millones para Ceuta y 4 millones para Melilla.

Los 29,5 millones de euros restantes se reparten proporcionalmente entre el resto de las comunidades autónomas, en base a la acogida de menores migrantes no acompañados, según detallan desde el Ministerio.

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Así, Andalucía percibirá 4.038.476 euros, seguido de Catalunya, que percibirá 3.650.068 euros, y la Comunidad de Madrid, ligeramente por debajo, con una adjudicación de 3.630.768 euros.

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Fuente: El Periódico

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